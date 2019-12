Minecraft Bedrock Edition uscirà domani su PS4 insieme al supporto cross play

Pochi istanti fa il senior creative writer di Mojang, Kelsey Howard, ha annunciato tramite il PlayStation Blog che Minecraft Bedrock Edition verrà lanciato domani su PlayStation 4. La nuova versione del gioco uscito ben dieci anni fa, permetterà finalmente anche ai giocatori PS4 di poter giocare in cross play anche con tutti gli altri possessori di Minecraft sulle console Xbox One e Nintendo Swicth.

Minecraft Bedrock Edition non è altro che la versione standard del gioco già disponibile su Xbox One, Switch, PC e dispositivi mobile. Una volta che i giocatori PlayStation 4 eseguiranno l’aggiornamento alla versione Bedrock, potranno finalmente giocare con i loro amici anche su console differenti, nonché accedere al Marketplace di Minecraft, che è pieno di componenti aggiuntivi opzionali come skin dei personaggi e mini-giochi.

L’aggiornamento Bedrock sarà gratuito per tutti coloro che possiedono già Minecraft su PlayStation 4, inoltre se un giocatore possiede il gioco su più piattaforme, tutti i suoi acquisti e progressi verranno resi disponibili anche su quelle diverse piattaforme, a condizione che acceda al suo account Microsoft.

Se non possedete ancora Minecraft su PlayStation 4, la versione Bedrock sarà l’unica disponibile per l’acquisto una volta che verrà rilasciata questa nuova versione del gioco. Cosa pensate dell’arrivo di questa versione di Minecraft anche su PlayStation 4? Diteci cosa ne pensate nella sezione dedicata ai commenti.