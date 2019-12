Minecraft, la versione Bedrock è in arrivo su PlayStation 4 con il cross-play

La catena americana Best Buy ha inserito nel proprio listino Minecraft Bedrock Edition per PlayStation 4 prima di rimuoverlo abbastanza velocemente. Tra le informazioni diffuse dal venditore c’era anche quella della data di uscita che sembra essere fissata tra pochissimi giorni. Alcuni utenti di Twitter sono comunque riusciti a catturare delle schermate del listino e a pubblicarle online.

L’aggiornamento Bedrock introduce una serie di aggiornamenti e novità per Minecraft insieme alla caratteristica non indifferente di permettere il cross-play tra le console e i dispositivi di tipo “mobile”. Al momento questa funzione non è mai stata resa disponibile su PlayStation 4 ed è presente però nelle versioni del gioco per Xbox One, Switch e PC. Non stupisce troppo, d’altronde, considerato che Sony si è sempre mossa con molta cautela nel campo del cross-play a differenza invece di Microsoft, anche se si tratta in generale di due approcci piuttosto differenti al mercato.

Oltre al listino di Best Buy altri indizi, ben più chiari, arrivano da altri utenti su Twitter come McBedrock che ha direttamente pubblicato le foto delle prime copie arrivate nei negozi. Stando al retro della confezione è inoltre confermato che per il cross-play è necessario avere anche un account Microsoft.

Ancora una volta, come tante indiscrezioni apparse negli ultimi giorni, un annuncio ufficiale è atteso nel corso del prossimo State of Play, l’ultimo dell’anno, per il quale Sony ha annunciato venti minuti di contenuti esclusivi e inediti, in alcuni casi riguardanti giochi non ancora annunciati. Considerato che l’evento dedicato al mondo PlayStation si terrà proprio il giorno 10 dicembre, presunta data di uscita anche di Minecraft Bedrock Edition, tutto sembra andare in questa direzione. Ad ogni modo resta da capire anche se il lancio riguarderà in contemporanea anche i negozi europei.