Più volte su questi lidi vi abbiamo parlato di Minecraft e delle incredibili creazioni che i fan di questa esperienza immortale sono riusciti a realizzare. Giusto qualche giorno fa abbiamo visto come due appassionati diversi siano riusciti ad utilizzare il sandbox di Mojang per tirarne fuori delle creazioni inaspettate, come per esempio un gigantesco strumento musicale che suona la colonna sonora di Ghostbusters.

Il tutto è stato possibile grazie alla Redstone, uno dei minerali presenti all’interno di Minecraft e grazie al quale si possono creare dei veri e propri capolavori. C’è anche chi usa la Redstone per prenderci tutti in contropiede e creare all’interno del sanbox uno dei programmi per PC più conosciuti, ovvero Microsoft Paint. Il tutto è stato realizzato e documentato dallo youtuber noto come ‘mattbatwings’, il quale ha pubblicato sul suo canale un video in cui ci mostra passo passo come ha dato vita a Paint nel titolo Mojang.

Il risultato finale è stato frutto di una congiunzione di sfrozi tra lo youtuber e il suo collega Sloimay, i quali hanno puntato sulla realizzazione di una versione classica di Microsoft Paint, la quale è poi stata usata come base per un progetto ancora più dettagliato e che possiamo tranquillamente definirla una delle migliori creazioni fan-made mai fatte in Minecraft.

Come potete vedere anche nel video pubblicato qualche ora fa, i due youtuber hanno deciso di implementare in questa creazione molte funzioni di Paint come: lo strumento pennello, lo strumento linea, lo strumento cerchio e quadrato e uno strumento di creare degli sprite. Il risultato appare tanto incredibile quanto semplice, ma la verità è che dietro alla progettazione di questa idea ha richiesto parecchio lavoro o inventiva, dato che nessuna delle azioni mostrate in via esiste nel gioco come predefinita.