Ormai si fatica a quantificare i mille utilizzi per ChatGPT: alcune idee per sfruttarlo sono solo divertenti, altre interessanti, quello di cui vi vogliamo parlare oggi, però, cambia totalmente le regole di un intero videogioco.

Su Minecraft, edizione Java, è possibile installare già da ora la mod, AIMobs, che consente di dialogare con i mostri o NPC presenti nel gioco. Si può quindi conversare con un Creeper, Scheletro, Enderman e persino con gli animali, come le pecore o i maiali. Siamo certi che prima o poi la maggior parte dei giochi sfrutterla il Large Langue Models (LLM), ma già da ora abbiamo già un primo accenno delle sue potenzialità.

Una volta installata sarà possibile fare domande ai personaggi o creature presenti nel titolo, da chiedergli qualcosa di generico o magari un argomento specifico legato a Minecraft. Chiaramente il tutto funge da mera chat, non aspettatevi dunque aiuti in battaglia o nell’esplorazione (sarebbe troppo facile), anche se tutti saranno ben disposti a darvi dei suggerimenti su dove trovare un particolare materiale o come costruire un oggetto in particolare.

Installare la mod non è complicato ma nemmeno super intuitivo, ragion per cui lavoreremo a guida dedicata. Nel frattempo potete farvi un’idea su questo contenuto attraverso il video posto in alto.