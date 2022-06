Dove può arrivare l’amore di un padre per la propria figlia? Sicuramente più in là di quanto possiamo immaginare. Anche il gesto di cui vi andiamo a raccontare rientra proprio in questa categoria, ma riguarda (come avrete potuto capire) Minecraft. Già, il gioco di casa Mojang è proprio uno dei protagonisti di questa storia, che dimostra quanto possa andare oltre la voglia di avere qualcosa in comune con i propri figli.

Come avrete potuto intuire dal titolo della notizia, il papà di questa bambina ha deciso di chiedere aiuto su ResetEra (una delle board più popolari per quanto riguarda i videogiochi) per imparare a giocare a Minecraft. Un atto d’amore vero e proprio, spinto però anche dalla passione del padre per i videogiochi. Già, perché anche lui è un vero e proprio “gamer”.

“Ho giocato ai videogiochi per buona parte della mia vita e ho aiutato mia figlia a giocare a Pokémon e Mario. Adesso sua cugina ha avuto la possibilità di giocare a Minecraft e vuole giocarci anche lei, ma non ho la più pallida idea di come giocare”, le parole dell’uomo postare sul forum. Detto fatto: tantissimi hanno risposto alla richiesta d’aiuto dell’uomo, dispensando consigli e aiuti su come iniziare. La solidarietà e l’aiuto di altri giocatori sono stati indispensabili per farli cominciare questa nuova avventura con la figlia.

Non è un caso che la figlia abbia deciso di cominciare a giocare a Minecraft. Il gioco Mojang è uno dei più utilizzati anche per scopi educativi, tanto che ne esiste una versione apposita dedicata all’istruzione. Non solo: il gioco è anche utilizzato per scopi che vanno oltre il semplice divertimento, con scopi decisamente diversi. Un esempio è il caso di Emmanuel Macron, che ha creato un vero e proprio comitato elettorale per attirare i giovani e indirizzarli verso la politica.