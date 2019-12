Minecraft: giocatore crea una città ispirata a Cyberpunk 2077, ecco il video

Cyberpunk 2077 arriverà su PC, PlayStation 4, Xbox One e Google Stadia il 16 aprile 2020: l’eccitazione è tanta e l’attesa, per quanto non troppo lunga, si fa sempre più difficile. Un giocatore in particolare non ha avuto la forza di aspettare e ha ricreato all’inerno di Minecraft la propria versione di Night City, ovvero la città nella quale saranno ambientate le avventure di Cyberpunk 2077.

Parliamo di Elysium Fire, YouTuber, che ha rilasciato un trailer in timelapse della propria creazione. Non si tratta, notiamo, di una riproduzione 1 a 1 della città di Cyberpunk 2077, quando di un omaggio ispirato ad essa. Si tratta infatti di un’enorme ambiente cittadino, complesso e ben studiato.

Elysium scrive, in traduzione: “Scopri questa città che è stata costruita su ciò che è rimasto del dimenticato 21° secolo, con le sue megastrutture che svettano nel cielo, costruite caoticamente una sopra l’altra.”

La città è completa e credibile; ha infatti il proprio centro smaltimento rifiuti, una sezione dedicata alle centrali eoliche e un gigantesco porto nel quale far approdare tutte le navi che portano le risorse naturali di cui i cittadini, rintanati nelle strade affollate della città, hanno bisogno.

Elysium ha pianificato di rilasciare questa mappa di Minecraft a partire dal 25 dicembre: si tratterà in pratica di un simpatico regalo di Natale per tutti i videogiocatori del mondo. Diteci, cosa ne pensate della sua creazione? Questa città ispirata a Cyberpunk 2077 vi piace oppure avreste realizzato qualcosa di diverso?