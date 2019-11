Minecraft sbarca ad Arrendelle: disponibile una collaborazione con Frozen 2

Ottime notizie per i numerosi appassionati di Frozen 2: il celebre film d’animazione è infatti recentemente sbarcato su Minecraft grazie ad una particolare e curata creazione presente all’interno del Minecraft Marketplace.

Un’esperienza che, come potete osservare anche nel trailer qui sotto, si prospetta veramente ricca grazie a tutta una serie di minigiochi e attività che faranno la gioia dei numerosi fan dell’opera di Disney. Non mancheranno poi, ovviamente, anche i celebri personaggi del film d’animazione come, ad esempio, Anna, Elsa, Olaf, Kristoff e Sven

Ecco invece il comunicato ufficiale:

“Andiamo ad Arendelle! Prima di iniziare a mettere in valigia i tuoi abiti, ricorda che questa versione di Arendelle è molto più a blocchi di quanto potresti ricordare. In questo mondo, creato da Noxcrew, farai parte di tutta una serie di azioni e avventure che ti faranno sentire parte di Frozen in compagnia di Anna, Elsa, Olaf, Kristoff e Sven! Guadagna ricompense giocando ai minigiochi e completando i puzzle e sfruttale per decorare il castello con i tuoi amici. Tutto questo, ovviamente, mentre ti godi alcune delle tue canzoni preferite di Frozen. Attento a dove giochi però: urlare “For the First Time in Forever” su un autobus pubblico non è esattamente il massimo. Se ti capita cerca di ascoltarla senza cantare a squarciagola: so che può essere particolarmente difficile!”

Che ne pensate di questa notizia e di questa particolare collaborazione, vi immergerete nel mondo di Minecraft dedicato al celebre film d’animazione Frozen 2? Avete mai giocato al titolo di Mojang? Fateci sapere le vostre esperienze a riguardo direttamente nei commenti!