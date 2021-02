Minecraft: costruita Edoras, ed è meravigliosa

Il vastissimo mondo di Minecraft non conosce confini. Questo sicuramente grazie all’anima da sandbox del titolo targato Mojang, ma anche, e soprattutto, grazie alla nutrita community che il gioco ha saputo costruirsi nel corso di oltre 10 anni. Le creazioni degli utenti che hanno preso vita all’interno del titolo di successo sono già molteplici, ma una in particolare, legata al mondo de Il Signore degli Anelli, ha saputo incontrare la curiosità di molti.

Il nuovo lavoro fatto all’interno del titolo cubettoso è nuovamente opera dei fantastici ragazzi di Minecraft Middle Earth, i quali stanno continuando a creare quello che è a tutti gli effetti una riproduzione del mondo de Il Signore degli Anelli all’interno del titolo di Mojang. In questo nuovo aggiornamento, possiamo mettere gli occhi sulla creazione delle città e capitale della regione di Rohan: Edoras.

A mostraci la bellezza di queste creazione ci pensa il nuovo trailer cinematografico che ci porta in un breve tour, il quale inizia da un villaggio agricolo rurale nelle fertili praterie di Rohan. Da lì si prosegue per Aldburg, uno degli insediamenti più antichi di Rohan, per poi concludere a Edoras. La città è dominata da una cittadella centrale sormontata da un’alta torre che offre una vista dell’area circostante oltre le sue mura esterne.

Come potete vedere, il lavoro portato avanti da questi ragazzi è di nuovo impressionante. Nell’attesa di scoprire dove ci porterà con i prossimi aggiornamenti il team di Minecraft Middle Earth, potete godervi il video di questa opera su YouTube. Cosa ne pensate di questa ricreazione all’interno del sandbox di successo? Cos’altro vi piacerebbe vedere ricreato all’infinito mondo messo a disposizione da Minecraft? Ditecelo con un commento nella sezione dedicata qua sotto.