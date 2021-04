Minecraft: create le isole Hawaii grazie ai dati della NASA

Se state cercando metodi alternativi per viaggiare, per via dell’attuale quadro pandemico in Italia, potreste utilizzare Minecraft per esplorare virtualmente delle ricostruzioni fedeli basate sulle vostre mete da sogno. Un utente, Frank Cesco, ha ricreato le soleggianti isole hawaiane avvalendosi dei dati satellitari della NASA. Un lavoro tosto e complicato: Cesco ha infatti inserito anche tre tipi di foreste, basandosi sulla varietà di comunità vegetali delle vere isole Hawaii. Adesso, scopriamo assieme come il giocatore ha ricostruito le paradisiache isole!

Cesco, ha puntato a una ricostruzione topograficamente perfetta, avvalendosi dei dati satellitari della NASA e scegliendo di ricostruire le Hawaii in scala 1:45; ovvero, un blocco da un metro per un metro, corrisponde a 45 metri di terreno nel mondo reale. Per quanto riguarda l’asse Y, invece, il giocatore ha voluto esagerare riproducendo in scala 1:22, per avere a disposizione una mappa varia da esplorare. Il numero di blocchi utilizzati dimostra quanto la mappa creata dall’utente sia vasta: 16.663 per 10.567 blocchi.

La community di Minecraft continua a sorprendere: pochi mesi fa, infatti, grazie a Google Earth, un giocatore aveva ricostruito l’Europa all’interno del noto survival/creativo targato Mojang (ne abbiamo parlato in questa news). Ma in questi anni, abbiamo visto nascere opere come l’Elysian Hold di World of Warcraft, oppure immense metropoli; la creatività degli utenti è sempre pronta ad esplodere sul gioco! Vi invitiamo a dare uno sguardo al video sottostante, in cui potrete visionare le isole Hawaii ricostruite da Frank Cesco (e dove troverete le istruzioni per scaricare la mappa).

Come sempre, vi ricordiamo di restare sintonizzati con noi di Game Division per non perdervi costanti aggiornamenti sui vostri giochi preferiti. Nel frattempo, qualora voleste rinnovare la vostra postazione di gioco, date uno sguardo alla nostra guida sulle migliori sedie gaming Secretlab: cliccate qui per visualizzarla!