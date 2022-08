Con la bellezza di undici anni sulle spalle, gli appassionati di Minecraft ne hanno viste di tutti i colori e anche di più. Anche noi della redazione abbiamo più volte portato alla luce alcune delle creazioni fan-made fatte all’interno del titolo sandbox che più ci hanno colpito. Quella di cui vi parleremo oggi è ancora una volta un tipo di creazione che saprà colpirvi, con questo appassionato che ha portato un po’ del brutalismo di Control all’interno del gioco targato Mojang.

L’autore di questa ennesima creazione è conosciuto su Reddit con il nickname ‘Ominous_Hippopotamus’. Questo appassionato ha pubblicato di recente un video di una base hardcore ispirata all’edificio brutalista di Control chiamato The Oldest House. Se avete giocato al titolo Remedy saprete sicuramente che il federal Bureau of Control è un luogo tremendamente strano e allo stesso tempo affascinante.

Girovagare per parti di questa struttura parecchio labirintica vi farà ritrovare davanti a una serie di misteriosi oggetti, armi fuori dal comune ed esseri tutt’altro che umani. Parte dell’iconico edificio che abbiamo imparato a conoscere in Control è stato ricreato alla perfezione all’interno di Minecraft da questo utente, il quale è stato in grado di replicare il fascino di una delle ambientazioni videoludiche più interessanti e originali degli ultimi anni.

Come possiamo vedere dal filmato, nella prima parte possiamo notare come la struttura è stata realizzata dall’esterno, ma è quando finalmente entriamo all’interno della Oldest House che accade la magia. La creazione sembra davvero un cross-over tra i due mondi, con l’architettura presa direttamente e fedelmente da Control e l’art design cubettoso che rimane quello dell’amatissimo Minecraft.