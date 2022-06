Quante volte vi abbiamo parlato di Minecraft e dell’enorme successo che il titolo Mojang continua ad avere dopo tutti questi anni?! Sembra che il titolo cubettoso non annoi proprio mai, e questo accade perché il sempre più vasto mondo di gioco è capace di dare una marea di stimoli ai giocatori ancora oggi. Oltre a questo, è la stessa fanbase a tenere alto l’interesse verso il gioco realizzando tutta una serie di mod e creazioni che ci lasciano sempre a bocca aperta.

La mod del momento, assolutamente da non perdere se amate Minecraft, è tutta dedicata a un altro grande classico del videogioco, ovvero il gioco di corse arcade Nintendo Mario Kart. Il tutto è stato realizzato da un appassionato conosciuto in rete come ‘Cirelectric’, il quale ha pubblicato su Reddit un video che mette in mostra quanto è riuscito a fare all’interno del popolarissimo gioco targato Mojang.

Come possiamo vedere dal video, questo appassionato non solo ha ricreato dei modelli cubettosi delle vetture protagoniste indiscusse dei Mario Kart, ma ha reso questa sua creazione anche un vero e proprio gioco di corse. Certo, il tracciato non sarà sicuramente uno dei più entusiasmanti mai visti, ma va detto che la realizzazione di questa mod è ben fatta e i kart proposti sono vari e molto dettagliati.

Se questa mod è riuscita ad attirare le vostre attenzioni, sappiate che la potete scaricare comodamente a questo indirizzo. Oltre al download della mod troverete una serie di informazioni necessarie sull’installazione e diversi dettagli su cosa potete fare all’interno della mod.