Incredibile ma vero: dei documenti militari statunitensi altamente classificati sono rimasti su un server Discord di Minecraft per settimane e nessuno li aveva notati. Un fatto gravissimo e senza dubbio meritevole d’attenzione da parte del governo americano.

Secondo un report della CNN, i documenti erano stati pubblicati su un server Discord all’inizio del mese di marzo e contenevano informazioni segrete sulla guerra in Ucraina (sistemi difensivi ucraini e altri dati che è meglio non sapere riguardante il numero di vittime). Un investigatore di Bellingcat (noto sito investigativo) ha dichiarato “Questa roba è rimasta in un server Discord di Minecraft per un mese e nessuno se n’è accorto“.

Il tutto è stato scoperto grazie a un utente, il quale ha cominciato a condividere alcune parti di queste informazioni sul noto sito 4chan. Tuttavia, c’è molta preoccupazione intorno all’utente stesso, visto che è scomparso dai social, rimuovendo il proprio Discord e Twitter.

Ancora oggi non si conosce il responsabile di questa assurda fuga di notizie, ma è evidente che i videogiochi e i server di comunicazione dei giocatori vengano utilizzati e sfruttati per scambiare dati sensibili su quello che sta accadendo in Ucraina e non solo.

