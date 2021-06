Minecraft, dopo 11 anni è stata ritrovata la leggendaria versione 1.1.1

Minecraft è ormai diventato uno dei titoli più giocati (anche grazie a Xbox Game Pass) e venduti di sempre, un vero e proprio fenomeno culturale che ha davvero trasformato un genere e soprattutto rivoluzionato il mercato indipendente. Minecraft non è più solo un videogioco, ma una vera e propria piattaforma di sviluppo che genera profitti milionari che con l’acquisizione di Microsoft è inevitabilmente cresciuta ancora di più.

Diventando un fenomeno, è chiaro che Minecraft abbia intorno a se una community nutrita di videogiocatori, milioni di videogiocatori. Molti di questi, da ben 11 anni, hanno cercato imperterriti la leggendaria versione Alpha 1.1.1. di Minecraft, un vero e proprio tesoro nascosto dal valore inestimabile (almeno a livello storico).

Dopo questi 11 anni, una vecchia giocatrice assidua del titolo Mojang si è ricordata di avere una versione parecchio vetusta del gioco nel suo portatile dell’epoca. Il PC era chiaramente formattato, ma la giovane creava spesso dei backup, riuscendo a risalire all’incredibile versione Alpha 1.1.1 di Minecraft e al file c0.29_01.

Ma perché è tanto raro da trovare questo aggiornamento in giro? Il motivo è da riservarsi unicamente al suo stato online. Infatti, a causa di un bug grafico piuttosto problematico, la versione 1.1.1 venne ritirata solo tre ore dopo, rendendo quasi impossibile il suo ritrovamento da parti degli utenti di archive.org, il sito che si occupa di preservare tutto ciò che è andato “perso” nell’internet.

https://twitter.com/lunasorcery/status/1408785066948452356?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1408785068689133570%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es2_&ref_url=https%3A%2F%2Fmultiplayer.it%2Fnotizie%2Fminecraft-versione-alpha-111-trovata-dopo-11-anni-per-la-gioia-degli-archivisti.html

La vecchia giocatrice Luna (questo il suo nome su Twitter), merita ora di entrare di diritto nella hall of fame dei giocatori di Minecraft e negli archivisti dell’Internet, poiché ha scoperto quello che sembrava ormai essere davvero perduta per sempre. Ora che la versione è stata ritrovata (un po’ come l’antico vaso della conosciuta pubblicità) entrerà nell’Internet Archive e li rimarrà per il resto dei prossimi anni. Sembra una stupidata, ma fa sempre piacere che vecchie versione di titoli o programmi riescano a essere preservati con successo.