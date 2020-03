Minecraft Dungeons è stato rimandato: ecco la nuva data d’uscita

Il mese di marzo è sicuramente catalogabile come il mese peggiore dell’anno (peggiore dell’anno finora, riferendosi alla famosa frase di Homer Simpson). Possiamo stilare una lista di tutte le cancellazioni e rinvii che ci sono state durante questo mese, iniziando con gli eventi legati al mondo videoludico e degli esports, passando per i ritardi nello sviluppo di alcuni titoli in uscita prossimamente, tutto legato all pandemia di coronavirus che imperversa in tutto il mondo: alla lista è andato ad aggiungersi, da poco, anche Minecraft Dungeons.

Il titolo non aveva ancora una data di uscita confermata, tutto ciò che sapevamo è che Minecraft Dungeons doveva uscire ad aprile. Mojang, il team di sviluppo, nelle scorse settimane aveva già valutato l’impatto che il virus potesse avere sullo sviluppo del gioco, poichè sia questa che ogni altra azienda sviluppatrice di videogiochi, stanno lavorando da casa al fine di evitare eventuali contagi nello studio di sviluppo e costringere quindi alla quarantena obbligatoria l’intera equipe, il che comporterebbe la cessazione del supporto ad un gioco o del suo sviluppo. Lo smart working, tuttavia, comporta alle varie aziende delle limitazioni, poichè non possono usufruire del materiale che hanno a disposizione in studio per velocizzare i lavori, ed è per questo che Mojang si è vista costretta a posticipare la pubblicazione di Minecraft Dungeons.

Gather your friends and gear up for adventure: Minecraft Dungeons is coming out May 26th on Nintendo Switch, PlayStation 4, Windows, Xbox One and Xbox Game Pass! Pre-order your copy now: ↣ https://t.co/A2UnaxJtzy ↢ pic.twitter.com/q9VTPXs2Ps — Minecraft Dungeons (@dungeonsgame) March 31, 2020

Non tutti i mali vengono per nuocere, potremmo affermare: sebbene il titolo sia ormai stato rimandato, almeno tutti coloro che stavano aspettando notizie saranno “felici” di sapere che la data di uscita è stata rimandata al 26 maggio. Oggi, tuttavia, Minecraft Dungeons non è il solo titolo ad essere stato rimandato; anche il team di InXile, al lavoro su Wasteland 3, ha comunicato che il titolo slitterà ad agosto. Nelle prossime settimane, oltretutto, è atteso anche il DLC Wastelanders di Fallout 76, rimandato al 14 aprile sempre per problemi dovuti dall’epidemia.

Concludendo, speriamo che la situazione riesca pian piano a migliorare, cosicchè gli sviluppatori possano tornare alle loro sedi di lavoro e non ci saranno più rinvii o ritardi, dato che sono già molti i giochi in crisi a causa del supporto limitato che lo smart working può offrire.