Minecraft Dungeons: numeri da capogiro, superati gli 11 milioni di utenti in un solo anno

Se c’è un gioco creato per passare un po’ di tempo in totale relax, quello è Minecraft. Il sandbox di Mojang è riuscito nel giro di pochi anni ad impressionare, con un titolo che oggettivamente non conosce confini racchiuso da una community che da sempre si è messa in gioco per migliorarne l’esperienza. Il successo dell’opera ha portato i creatori a sviluppare uno spin off ambientato nello stesso universo che si ispira però ai classici dungeon crawler.

Minecraft Dungeons ha recentemente fatto sapere in via del tutto ufficiale sul suo sito che il titolo si è rivelato un vero e proprio successo. Mojang ha dichiarato infatti che l’opera ha superato gli 11,5 milioni di giocatori in tutto il mondo in occasione del primo anniversario.

In occasione del suo compleanno l’azienda svedese ha rivelato altri dati davvero interessanti. Archie è stato sconfitto 3.769.531, 1.466.621 e 1.376.295 volte nelle varie modalità di gioco. Le armi più utilizzate sono state la Double Axe in melee, il Rapid Crossbow come ranged, la Mystery Armor come armatura e il Death Cap Mushroom come artefatto. Per controllare tutti gli altri dati vi lasciamo il link che vi porterà direttamente al blog ufficiale.

Rilasciato lo scorso 26 maggio per PC, Xbox One, PlayStation 4 e Nintendo Switch, Minecraft Dungeons è stato subito apprezzato da pubblico e critica con voti perlopiù positivi. La carta vincente del nuovo gioco riguarda la sua estrema semplicità. E’ caratterizzato infatti da pochi tasti da utilizzare e da poche icone sullo schermo. Chi ha già giocato a Minecraft infatti si ambienterà fin da subito al suo scenario, mentre i novizi non ci metteranno più di una decina di minuti per capire come funziona. Se in questo calderone inseriamo anche elementi RPG, il gioco in partenza risulta essere estremamente interessante. Dal suo lancio Mojang ha rilasciato ben 5 DLC ed immaginiamo che nel corso di questo ed il prossimo anno la compagnia stia già pensando a migliorare l’esperienza con altrettante espansioni.