Minecraft Dungeons: ecco quando uscirà

Durante l’Inside Xbox che è andato in onda ieri sera come cerimonia d’apertura dell’X019 sono stati presentati molteplici nuovi giochi e nuove IP targate Xbox Game Studios. L’appuntamento è stato anche un buon momento per rivedere e conoscere nuovi dettagli sugli altri titoli già annunciati gli scorsi mesi. Uno di questi è proprio Minecraft Dungeons, la nuova avventura action RPG ambientata nell’amatissimo universo cubettoso ideato da Mojiang.

Sul palco della conferenza è stato mostrato un nuovo trailer del gioco che ha avuto come focus principale proprio il gameplay cooperativo che proporrà questa esperienza. Al termine del trailer invece è stato mostrato un ulteriore breve video di soli 20 secondi tramite il quale è stata ufficializzato che Minecraft Dungeons uscirà ad aprile 2020.

Minecraft Dungeons si presenta come un dungeon crawler con elementi che lo avvicinano a un Diablo-like; il gioco abbandona totalmente quindi gli elementi survival e di crafting a favore di dungeon e mostri generati casualmente. Ritorna però uno dei maggiori punti della serie Minecraft, ossia il multiplayer online; questo spin-off infatti includerà il supporto cooperativo fino a quattro giocatori.

Oltre a Minecraft Dungeons l’Inside Xbox ha portato alla luce anche altri annunci davvero sorprendenti che vanno da Everwild, nuova IP di Rare fino a Grounded, il nuovo titolo sviluppato da Obsidian Entertainment. Cosa ne pensate di questo spin-off? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.