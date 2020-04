Minecraft Dungeons è stato rimandato per garantire la miglior esperienza possibile

Tra i numerosissimi titoli che sono andati incontro a ritardi a causa dell’attuale epidemia da Coronavirus, vedi ad esempio The Last of Us 2 e Wasteland 3, possiamo trovare anche Minecraft Dungeons, con l’opera di Mojang che è passata dal dover uscire in aprile ad un lancio atteso per il prossimo 26 maggio.

La celebre software house è recentemente intervenuta nuovamente su tale questione, specificando come il tutto sia stato dovuto da due differenti motivi: garantire ai propri fan la miglior esperienza possibile e, al contempo, non stressare troppo il proprio team in un momento difficile come questo.

Nisshagen, executive producer di Mojang, ha infatti dichiarato: “Non volevamo stressare eccessivamente il nostro team in questo difficile periodo. Probabilmente saremo riusciti a lanciare Minecraft Dungeons nella data precedentemente prevista, ma sarebbe stato decisamente scomodo sia per il team di sviluppo che per i giocatori, che non avrebbero ricevuto un titolo ottimale. Prendendoci questo tempo extra avremo quindi il tempo di consegnare ai nostri fan la migliore esperienza possibile e, al contempo, rendere il nostro team maggiormente felice del proprio lavoro.”

Nonostante manchino ancora quindi due mesi al lancio ufficiale del titolo Minecraft Dungeons promette già decisamente bene. Come vi abbiamo raccontato nella nostra anteprima infatti, il titolo di Mojang promette di essere “un’esperienza separata che punta a qualcosa di profondamente diverso ma ugualmente divertente, capace in ogni modo di essere apprezzabili da bambini, ragazzi e adulti e in un certo senso è proprio questo a rendere grande Minecraft.”

Minecraft Dungeons sbarcherà il prossimo 26 maggio su Nintendo Switch, PlayStation 4, Windows e Xbox One. Il titolo, così come qualsiasi altra produzione degli Xbox Game Studios, sarà inoltre disponibile fin dal day one nell’Xbox Game Pass, il servizio in abbonamento di Microsoft.