Minecraft mette a disposizione dei creator una serie di strumenti che non hanno praticamente limiti. Nel corso degli ultimi giorni è emersa un’opera, molto simile a quelle già viste in passato, ma che riesce a essere decisamente originale. Stiamo parlando di una versione di Tetris, forse il videogioco più famoso al mondo, completamente giocabile all’interno del titolo prodotto da Mojang.

L’autore di questo esperimento è Fundy, uno dei coder più apprezzati di Internet che è riuscito a programmare Pac-Man in Minecraft in passato. Poteva dunque Tetris passare inosservato? Assolutamente no ed è così che comincia l’avventura dell’uomo. Già, perché a differenza di altre creazioni, tutto ciò a cui lavora Fundy è semplicemente codice puro, che trasforma le sue opere in vere e proprie mod e non “semplici” creazioni nel mondo di gioco.

Il processo creativo e il lavoro che hanno aggiunto Tetris a Minecraft possono risultare un po’ noiosi. D’altronde, a differenza della replica di The Starry Night, qui stiamo parlando di un vero e proprio lavoro svolto a livello di codice. Ferry ha comunque documentato il tutto, riducendo le varie settimane di lavoro a un video riassuntivo di 14 giorni, dove spiega esattamente cosa ha fatto per creare questa speciale mod. Se siete appassionati del gioco Mojang e adorate esplorare le varie tappe che hanno portato alla creazione di mod simili, il nostro consiglio è quello di visionare il tutto senza perdere ulteriore tempo.

Purtroppo, almeno allo stato attuale, è impossibile scaricare questa mod. Non è escluso però che in un futuro Furry non decida di poter magari pubblicare qualche tutorial per la realizzazione. Nel mentre ci sono diversi progetti di Minecraft che sono liberamente accessibili: potete visionare i migliori semplicemente visitando questo indirizzo.