Minecraft Earth invita i giocatori a rimanere a casa per il Coronavirus con dei bonus

Esattamente come fatto da Niantic con il proprio Pokémon GO, anche Mojang ha recentemente rilasciato diversi bonus all’interno del titolo per dispositivi mobile Minecraft Earth. Questi nuovi contenuti hanno lo scopo di invitare i videogiocatori a rimanere nelle proprie abitazioni per continuare a giocare al titolo per cellulari. La scelta da parte di Mojang è incline alle mosse di tutta l’industria videoludica nei confronti dell’epidemia globale di COVID-19.

Per cominciare, i giocatori avranno un accesso più semplificato alle risorse come erba, pietre e bestiame, questo perchè tali materie prime si genereranno molto più spesso e più vicino alla posizione dei videogiocatori. Inoltre, i Cristalli Avventura di Minecraft Earth generanno diverse avventure proprio dove si trovano i giocatori, quindi non servirà più uscire dalle proprie abitazioni per cercarli.

We want to help you #FlattenTheCurve! To align with COVID-19 precautionary measures, we have made it easier than ever to play Minecraft Earth from home:

🔹 Adventures Crystals you can play from home!

🔹 Increased Tappable Spawn Rate

🔹 Increased Tappable Density — Minecraft Earth (@minecraftearth) March 26, 2020

Il titolo in realtà aumentata di Mojang segue la strada tracciata dal successo di Pokémon GO, ed è stato sviluppato con l’intenzione di far uscire di casa i giocatori e portarli ad esplorare il mondo reale, cosa che al momento risulta infattibile in una buona parte del mondo a causa delle restrizioni per contenere l’epidemia di Coronavirus. Il team di Minecraft Earth ha dichiarato di aver sviluppato queste funzionalità in conformità con le linee guida dell’Organizzazione mondiale della sanità e del Center for Disease Control.

Di recente, anche Niantic ha aggiunto delle meccaniche molto simili a Pokémon GO, permettendo agli appassionati di queste esperienze in realtà aumentata di poter continuare le proprie partite anche in una situazione delicata come quella che stiamo vivendo. Cosa ne pensate dell’iniziativa di Mojang inserita in Minecraft Earth? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.