Minecraft Earth, i server chiuderanno il prossimo Giugno

Eravate amanti di Minecraft Earth? Purtroppo non abbiamo delle belle notizie da darvi, anzi! A seguito del Covid sembra infatti che il titolo abbia risentito molto dell’impatto, e che quindi alla fine di Giugno tutti i server verranno spenti in maniera definitiva. Ovviamente non è dato ancora sapere se ci sarà magari una piccola speranza di veder continuare a vivere il gioco fino alla data predestinata. Anche se quest’ultima chance sembra quasi difficile dato che Microsoft difficilmente cambia idea quando prende una decisione, soprattutto di questo tipo.

Purtroppo le restrizioni che sono arrivate in seguito alla pandemia non hanno sicuramente giovato ai titoli in Realtà Aumentata, anche se Pokémon Go sembra essersi invece ripreso nell’ultimo anno. Molto probabilmente l’azienda americana avrebbe dovuto pensare a delle idee diverse per far continuare a giocare tutti gli utenti di Minecraft Earth anche quando erano chiusi in casa senza poter uscire. Al momento che vi scriviamo è presente soltanto un tweet che vi linkiamo all’interno della notizia con il quale abbiamo appreso il tutto.

After many great adventures, we’ve made the difficult decision to close down Minecraft Earth in June 2021. We’re so grateful for all your support, and today’s last build includes several adjustments to make these last months as fun as possible: ↣ https://t.co/D9fEGuOoqX ↢ pic.twitter.com/KyHIToSrsI — Minecraft (@Minecraft) January 5, 2021

Ecco la nota ufficiale: “Minecraft Earth è stato progettato intorno alla libertà di movimento e al gioco collaborativo, due cose che sono diventate quasi impossibili nell’attuale situazione globale. Di conseguenza, abbiamo preso la difficile decisione di riassegnare le nostre risorse ad altre aree che forniscono valore alla comunità di Minecraft e di terminare il supporto per Minecraft Earth nel giugno 2021“.

Il progetto era sicuramente nato per “contrastare” il successo che stava avendo il titolo di Niantic Pokémon GO! Ma ovviamente non è stato possibile generare una fan base tale da poter tenere in vita il titolo anche in una situazione di questo tipo. Speriamo ora che il team trovi la sua strada per dedicarsi a qualcosa di innovativo anche per il titolo principale della serie! Voi avete mai provato il gioco?