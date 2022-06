Minecraft è da sempre uno dei giochi più interessanti per i content creator. Grazie alla sua libertà, infatti, i giocatri e gli streamer possono creare praticamente tutto ciò che vogliono, a patto ovviamente di avere talento e fantasia. Queste due qualità non mancano al creatore di questo gigantesco labirinto fantasy creato da zero, che vale proprio la pena di essere guardato e ammirato e perché no, magari anche esplorato!

Coome riportato su Internet, il redditor Oberneutnant ha creato uno dei migliori labirinti della storia di Minecraft. Stando alle informazioni divulgate dal creatoor, il labirinto è decisamente gigantesco, con misure una misura che 601 x 601 pollici quadri. Basta osservare i primi screenshot per capire esattamente di cosa stiamo parlando. Le foto, che trovate poco più in basso, mostrano la grandezza del labirinto e soprattutto le sue decorazioni, con castelli e rifacimenti di scorci medievali. Un lavoro decisamente curato e che richiama molto da vicino altre esperienze che abbiamo già avuto modo di analizzare in passato.

Un lavoro egregio, che ha richiesto diverso tempo prima di poter essere portato a termine. La cosa più bella di questa gigantesca opera? A differenza di altre questo labirinto è interamente scaricabile nella vostra versione di Minecraft. Questo significa che potete anche voi esplorarlo e cercare di completarlo nel più breve tempo possibile. Accetterete la sfida oppure è davvero troppo complesso?

Creazioni degli utenti a parte, Minecraft si prepara a ricevere il suo più importante update di sempre. Il gioco di casa Mojang si aggiornerà infatti a brevissimo con una serie di nuovi contenuti grazie al The Wild Update. Se per caso vi siete persi qualche informazione, vi ricordiamo che potete trovare tutti i dettagli in merito semplicemente visitando questo indirizzo. Restate sintonizzati su Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.