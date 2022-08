In questi anni abbiamo visto una marea di fantastiche creazioni fan-made fatte in Minecraft. Il sandbox di Mojang non smette mai di sorprenderci, e probabilmente stiamo parlando di un gioco che rimarrà sempre sulla cresta dell’onda, o almeno finché la creatività degli appassionati non si esaurirà. Al momento i giocatori del titolo cubettoso non hanno intenzione di mollare l’osso, ed ecco che un fan ha creato un gigantesco strumento musicale molto particolare.

L’aurore di questa inaspettata creazione è conosciuto su Reddit come ‘Raevix’, e ha sfruttato il noto social per mostrarci quanto fatto all’interno di Minecraft. Come possiamo vedere in video, questo appassionato è riuscito a costruire una vera e propria macchina musicale usando la Redstone. La struttura appare particolarmente complessa e il tema musicale che viene sputato fuori dallo strumento è nientedimeno che quello di Ghostbusters.

Come viene spiegato dallo stesso autore all’interno del post, sono servite 3 mila note musicali per arrivare al risultato finale, ma a un certo punto ha ben pensato di sfruttare la ripetizione di alcune note per guadagnare spazio per la sua creazione. A questo accorgimento ne è seguito un altro, con l’autore di questa macchina musicale che ha deciso di suddividere la canzone in loop e di creare un circuito logico che va ad attivare e disattivare progressivamente i vari loop per completare il tema dei Ghostbusters.

Questa fantastica creazione musicale è stata realizzata in modalità creativa, ma l’autore di questo strumento ha già dichiarato di voler ricreare il tutto anche all’interno della modalità survival. Ancora una volta i giocatori di Minecraft ci dimostrano quanto il sandbox di ormai undici anni fa non invecchi proprio mai, e dopo le tante creazioni fan-art che abbiamo visto in tutti questi anni chi si aspettava di vedere la realizzazione di un’altra macchina musicale così colossale?