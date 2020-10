Minecraft: è qui che si festeggerà l’Oktoberfest 2020!

Non solo l’E3 2020 è stato cancellato, ma l’epidemia di Coronavirus ha portato con se anche il rimando se non la cancellazione vera e propria di moltissimi eventi annuali che si sarebbero dovuti svolgere all’aria aperta. Tra questi c’è anche il famosissimo Oktoberfest, con il festival popolare che si tiene a Monaco di Baviera che per quest’anno salterà un’edizione. Ad accorrere in soccorso degli amanti della festa d’ottobre tedesca però, ci sono alcuni utenti di Minecraft che hanno deciso di ricostruire la fiera proprio nel gioco fatto di cubetti.

Questo gruppo di giocatori viene chiamato “Minecraft Pixelbiester” e sono stati in grado di ricreare una versione digitale dell’Oktoberfest, o meglio, come lo hanno chiamato loro il “Blocktoberfest“. La trovata è geniale sotto tantissimi punti di vista, e rende di nuovo l’idea di quanto il titolo Mojang, che ha ormai ben 11 anni sulle spalle, non abbia ancora minimamente scalfito la creatività dei tantissimi appassionati di tutto il mondo.

Esplorando il Blocktoberfest, i giocatori saranno in grado di ritrovarsi immersi nell’atmosfera della festa bavarese. Bancharelle, giostre, attrazioni e tutte le luci sono state inserite portando via ai ragazzi la bellezza di oltre 1.000 ore di lavoro. Un risultato però che vale la pena di essere giocato ed esplorato, anche solo per poter godere da casa propria delle atmosfere più uniche che si possono trovare in giro per il mondo nel mese di ottobre.

Come è possibile vedere anche dal trailer di presentazione di questo progetto, il tutto usufruisce anche della tecnologia visiva Nvidia RTX. La quale mette in mostra dei risultati davvero ammalianti per gli occhi di chiunque voglia partecipare all’Oktoberfest 2020m, o meglio, Blocktoberfest. Cosa ne pensate di questa bellissima creazione effettuata all’interno del mondo di Minecraft?