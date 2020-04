Minecraft: nasce un festival musicale in risposta al COVID-19

Come ormai tutti sapranno la pandemia di COVID-19 ha portato alla cancellazione di numerosi eventi sparsi per il mondo, costringendo gli organizzatori a optare per eventi digitali. Uno fra questi sarà il festival musicale Block by Blockwest che a fine mese si terrà su Minecraft.

L’evento oltre a essere il canale per una raccolta fondi per la CDC Foundation in risposta all’attuale crisi del coronavirus, sarà il palcoscenico di numerosi artisti i cui tour primaverili ed estivi sono stati cancellati a causa della pandemia, accompagnati da una serie di mini giochi e mostre d’arte. Organizzato dal gruppo musicale Courier Club, che suonerà anche all’evento, il festival avrà inizio alle ore 21:00 del 25 aprile. Tra gli artisti che prenderanno parte all’evento compaiono le femministe punk rocker Pussy Riot, il rapper Oliver Francis, il gruppo rock Fever 333 e la band Citizen. Ulteriori artisti verranno annunciati nelle settimane a venire.

Per accedere all’evento sarà sufficiente possedere una versione di Minecraft Java Edition e collegarsi al server fest.blockbyblockwest.com. Una volta entrati comparirà un pop up che vi inviterà a unirvi al server Discord dell’evento, ciò vi permetterà di ascoltare in diretta il festival. Accettato l’invito potrete scegliere quale palco seguire e contemporaneamente recarvi all’interno del gioco al palco selezionato per assistere in diretta alle performance e interagire con gli artisti.

Nonostante tutto il denaro raccolto verrà devoluto alla CDC Foundation per l’emergenza COVID-19, si avrà comunque la possibilità di sostenere i propri artisti preferiti acquistando il loro merchandising negli appositi stand presenti. Cliccando sui prodotti disponibili si verrà rimandati allo store online ufficiale dell’artista. Inoltre c0loro non in possesso di Minecraft potranno comunque seguire l’evento tramite le dirette streaming sul canale Twitch, YouTube e pagina Facebook di Block By Blockwest.

Ricordiamo che non è la prima volta che dei musicisti si esibiscono live su Minecraft: già nell’ottobre del 2018 si tenne il Coalchella (riferimento a Coachella) che vide artisti internazionali suonare davanti una platea di oltre 2600 avatar sul server e 27,000 persone in ascolto su Mixlr.

Voi cosa ne pensate di questo festival? Parteciperete? Fatecelo sapere nei commenti.