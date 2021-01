Minecraft, giocare a Link’s Awakening grazie ad una mod

Non diteci che non avete mai provato una mod estrema per Minecraft. Ancora no? Allora sicuramente non perderete l’occasione di riscoprire uno dei più bei titoli dedicati a Zelda anche all’interno del mondo fatto a blocchi creato da Mojang. Ovviamente stiamo parlando di una mod che cambia completamente il gioco originale e ci permetterà di affrontare le missioni e i mob come se stessimo realmente giocando al titolo originariamente pubblicato per Game Boy e poi portato soltanto un paio di anni fa su Nintendo Switch grazie ad un incredibile opera di rimasterizzazione che ha aggiunti colori e forma ad un avventura già all’epoca stupenda.

I giocatori di Minecraft d’altronde sono da sempre riconosciuti come dei grandi creativi e spesso riescono a sorprendere tutti con opere davvero mastodontiche. Questa volta però un gruppo di modder ha voluto sorprendere tutti andando a cambiare radicalmente il modo in cui ci si approccia al titolo di Mojang, orami diventato proprietà di Microsoft. Come viene ricordato anche nella pagina Reddit dedicata al progetto, sarà possibile giocare con la mod soltanto se si possiede la Java Edition del titolo.

Ovviamente siamo soltanto alla fase iniziale di questa mod e ci sarà sicuramente tantissimo da sistemare e da aggiungere, ma se siete fan di Zelda, non potete sicuramente lasciarvi scappare l’occasione di rigiocare ad uno dei più bei titoli della saga dedicata alla principessa e il suo prode cavaliere Link.

Cogliamo anche l’occasione per segnalarvi che il titolo in Realtà aumentata di Minecraft sarà chiuso a breve per mancanza di utenti, come abbiamo riportato in una notizia poco tempo fa. Voi giocherete a questa mod? Oppure preferite il titolo originale? Come sempre, fatecelo sapere con un commento nell’area apposita sotto questa notizia!