Minecraft: giocatore crea l’Elysian Hold di WOW, risultato maestoso

Sono ormai innumerevoli le volte in cui sono state messe sotto i riflettori alcune delle più incredibili creazioni dei giocatori di Minecraft. Il sandbox di Mojang è definibile come un gioco immortale, capace di regalare ai propri appassionati infinite ore di libertà creativa. Giusto di recente abbiamo visto creare autodromi in scala 1:1, immense metropoli e molto altro, mancava ancora all’appello una creazione che omaggiasse un altro videogioco senza tempo: World of Warcraft.

La creazione sta venendo portata avanti dall’utente conosciuto in rete con il nickname di “WinzuMonk”, il quale sta ricreando nel mondo di Minecraft una delle location più iconiche dell’MMORPG di Blizzard World of Warcraft: ovvero l’Elysium Hold. La costruzione è ancora in uno stato di work in progress, ma dalle immagini che sono state pubblicate online dal ragazzo il risultato finale dovrebbe essere tanto incredibile quanto maestoso.

La città galleggiante di World of Warcraft è una delle ambientazioni più evocative che ha da proporre l’MMORPG, e la creazione in versione Minecraft sembra rendergli pienamente giustizia. Bellissimi anche alcuni screenshots pubblicati su Reddit da WinzuMonk, che raffigurano la sua visione della città in versione notturna e con un illuminazione che rende ancora più affascinante la creazione cubettosa.

L’opera di questo appassionato sta già ottenendo tutta una serie di consensi da parte degli altri giocatori di Minecraft, ma non solo. Anche i fan di World of Warcraft riconoscono la bellezza di questa riproposizione, come alcuni giocatori del recentissimo Valheim, altro gioco che proprio in queste settimane sta dimostrando quanto può essere malleabile con creazioni sempre più assurde ed incredibili effettuate dai vari giocatori. Arrivati a questo punto la domanda che dobbiamo porci è la seguente: cos’altro saranno in grado di costruire i giocatori di Minecraft?