Minecraft: due giocatori subiscono una scossa elettrica ogni qual volta prendono danno

L’essenza da puro sandbox di Minecraft delle volte riesce a spingere l’immaginazione dei videogiocatori un tantino oltre il limite. Il titolo Mojang ha nel suo DNA una libertà pressoché infinita, che starà poi al giocatore di turno poter sfruttare come meglio crede, con pochissimi limiti imposti dalle regole del gioco. Due youtuber: Dream e GeorgeNotFound hanno spinto la loro immaginazione in lande che forse, era meglio che restassero inesplorate ai due ragazzi.

Da un pò di tempo i due youtuber a tema Minecraft, stavano lavorando a un modo per attaccare un collare elettrificato per cani a un braccio umano. Dopodiché i due ragazzi sono andati a progettare il collare tramite una scheda elettronica di Arduino, in modo che ogni volta che un giocatore sarebbe andato a subire dei danni all’interno del gioco avrebbe ricevuto una scossa elettrica.

I due ragazzi sono riusciti nella loro missione e hanno dedicato un video, pubblicato sul canale di Dream, nel quale dimostrano il funzionamento del loro esperimento. Da notare come se subiti pochi e singoli danni il tipo di scossa elettrica che scaturisce dall’aggeggio malefico sembra essere di basso voltaggio. Mentre se gli attacchi dei nemici iniziano ad essere più numerosi allora sì che la situazione diventa particolarmente insostenibile.

La situazione che ne è venuta fuori è assolutamente bizzarra e grottesca, e senza alcuna ombra di dubbio vi consigliamo di non riprovare a replicare questo tipo esperimento. Cosa pensate della situazione in cui si sono messi Dream e GeorgeNotFound? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.