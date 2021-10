Minecraft ha la sua sedia da gaming grazie a SecretLab

Nel catalogo di sedie da gaming di SecretLab sono sempre di più i franchise videoludici, e non, che vengono rappresentati. Da oggi anche i fan di Minecraft possono mettersi in casa una nuova fantastica sedia da gaming SecretLab tutta dedicata al mondo cubettoso che ancora oggi è popolatissimo da tantissimi giocatori.

Minecraft è ancora oggi uno dei videogiochi più venduti al mondo, e ora SecretLab, il marchio di sedie da gaming più famoso al mondo ha svelato le Secretlab TITAN Evo 2022 Minecraft Edition; la collaborazione perfetta per festeggia 12 anni di infinite esplorazioni e costruzioni con la sedia ufficiale.

La sedia da gaming Secretlab Minecraft Edition si ispira agli iconici Creeper, che capeggia in una perfetta pixel art caratteristica del gioco nel nuovissimo tessuto SoftWeave Plus. La sedia in questi0one, inoltre, è il primo modello in edizione speciale disponibile con questo nuovo tessuto, realizzato per un comfort maggiore e traspirante durante le sessioni di gioco e di costruzione sul titolo Mojang.

Come al solito, potete acquistare la vostra sedia da gaming del noto sandbox direttamente dal sito si SecretLab a questo indirizzo.