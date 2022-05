In Minecraft si può creare davvero di tutto. Non ci credete? Allora buttare un occhio a questa ricreazione di The Starry Night, uno dei capolavori di Van Gogh e forse il quadro più famoso in assoluto nel mondo dell’arte. L’opera, decisamente complessa da realizzare, fa ora parte di un mondo del gioco di casa Mojang, grazie a un abile creatore.

L’autore di questo lavoro è il creator ChrisDaCow, che da anni carica su YouTube i video delle sue creazioni. La sua riproduzione di The Starry Night è forse una delle migliori che si siano mai viste e ha richiesto appena un mese di lavoro, condensato in un bellissimo video della durata di 8 minuti. Non si tratta di un lavoro in pixel art, tutt’altro: ogni singolo elemento del quadro è stato completamente ricostruito in 3D, sfruttando proprio il titolo di casa Mojang.

“Per fare questo mi ci sono voluti solamente anni di pratica e un amore infinito per il crafting”, le parole del creator che accompagnano il lavoro dietro quest’opera. Un progetto sicuramente ambizioso, che dimostra ancora una volta che Minecraft non conosce confini. Mojang, in anticipo di anni, è riuscita a creare non un semplice videogioco, bensì un vero e proprio tool per permettere di far emergere artisti talentuosi che probabilmente avrebbero dovuto aspettare anni prima di poter accedere a un software con queste potenzialità. Potete dare uno sguardo al lavoro di ChrisDaCow grazie al video che trovate poco più in basso.

Minecraft è attualmente disponibile su tutte le piattaforme. Il gioco su PC è però presente nella sua versione migliore, con tanto di Ray Tracing. Se siete interessati a scoprire nuovi e folli creazioni, oppure semplicemente ve ne siete persa qualcuna, vi invitiamo a visitare questo indirizzo. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.