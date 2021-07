Minecraft, la Corea del Sud vieta il gioco ai minori

Secondo quanto riporta The Korea Herald, Minecraft sarebbe diventato un gioco vietato ai minori di 19 anni nella Corea del Sud. Il motivo, tuttavia, non è da riscontrare in fantomatici contenuti esclusivi per adulti, ma in una regola discutibile della nazione applicata ai servizi di Microsoft.

Minecraft da oltre un decennio accompagna ragazzini e adulti in un’esperienza di gioco rilassante e priva di violenza gratuita, un luogo magico dove dare forma quadrata alla propria creatività. Il gioco è disponibile adesso su quasi ogni piattaforma, inclusa Nintendo Switch, e ha un parco giocatori davvero vasto che copre più estrazioni sociali e fasce d’età. Sembra assurdo che adesso in Corea del Sud il gioco venga vietato ai minori per un effetto collaterale di una legge, nonostante il gioco sia consigliato a un pubblico che abbia dai 12 anni in su.

Quando Microsoft ha rilevato Mojang, la software house che una decina di anni fa creò il gioco e che ancora oggi supporta il suo sviluppo, ha inserito come modalità di accesso al titolo anche il possesso di un account di Xbox Live. Il punto è che adesso il gioco sta costringendo i giocatori sudcoreani a non usare più il proprio account di Mojang, e di affidarsi esclusivamente ai servizi di Microsoft Live.

The shutdown law in South Korea, which prevents minors from playing games between midnight and 6am, has become increasingly controversial.

Microsoft never implemented a technical solution for Minecraft, so you need to be 19 to register an Xbox account and play in the country. https://t.co/ol7qZQJsM6

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) July 6, 2021