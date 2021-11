Minecraft: la seconda parte di Caves & Cliffs ha finalmente una data!

È ufficiale: la seconda parte dell’aggiornamento di Minecraft più corposo e impattante degli ultimi tempi, Caves & Cliffs, sta finalmente per arrivare, e molto prima di quanto si credesse. In questo periodo di attesa Mojang non è sicuramente stata ferma, e mentre perfezionava quest’altro lato dell’update ha infatti continuato a lavorare sulla prossima versione di Minecraft in arrivo il prossimo anno, la 1.9, chiamata anche Wild Update. Nell’attesa di questi freschissimi contenuti, quindi, adesso abbiamo qualcosa con cui svagarci: a partire dal 30 novembre, l’ultima parte dell’aggiornamento Caves & Cliffs sarà disponibile al pubblico.

Questa seconda parte dell’update va ad aggiungere numerose importantissime novità al gioco, ma vi rassicuriamo subito del fatto che purtroppo il nuovo mob, l’Alloy, verrà rilasciato assieme al Wild Update, nel 2022. Ad ogni modo, i nuovi contenuti in arrivo con questo aggiornamento sono sicuramente degne di nota: tra queste abbiamo infatti la più importante di tutte, ossia l’estensione del sottosuolo. Grazie a questo update, infatti, sarà finalmente possibile andare sotto il livello dell’asse Y 0, rinnovando in tutto e per tutto l’esperienza di gioco.

Oltre a ciò, anche i vari elementi generati all’interno dei mondi di Minecraft verranno ritoccati: le montagne e le caverne (soprattutto queste ultime) saranno totalmente rielaborate, andando a dargli un aspetto che non si era mai visto fino ad ora nell’intera storia del gioco. Le vene di minerali, inoltre, verranno ritoccate sensibilmente andando a renderle più proficue. Infine, verranno finalmente aggiunte le candele (o meglio, adesso sono finalmente ottenibili anche in modalità Sopravvivenza), che hanno rischiato di non essere mai introdotte all’interno del titolo, ma che i fan hanno richiesto a gran voce.

Quest’attesissima seconda parte di Caves & Cliffs è finalmente alle porte: mancano meno di due settimane al suo arrivo sia sulla Java Edition (esclusiva per PC) che sulla Bedrock Edition (per Windows 10, console e dispositivi mobili). Se non state nella pelle e non riuscite a sopportare l’attesa, allora vi consigliamo di svagarvi con un altro interessantissimo nuovo contenuto di Minecraft, ossia il DLC a tema Disney World.