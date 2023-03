Più passa il tempo e più la nuova versione 1.20 di Minecraft si avvicina, e viste le novità illustrate fino a ora non possiamo che essere impazienti del suo arrivo. Uno dei modi migliori di colmare quest’attesa è indubbiamente intrattenersi con le mod, che giorno dopo giorno riescono a stupirci coi loro contenuti innovativi e rinfrescanti. È per questo che siamo tornati anche questo mese con le migliori 10 mod di febbraio!

Nei prossimi paragrafi troverete mod di qualsiasi tipo, così che ogni tipo di giocatore possa trovare quelle che più fanno per lui. Se quindi siete alla ricerca di mod che migliorino la vostra esperienza per costruire, che rendano il gameplay più avvincente e stimolante, oppure che introducano novità che possano stravolgere la vostra partita, allora sicuramente qui sotto troverete qualcosa per voi. Prima di lasciarvi alla lista, qualora aveste bisogno di aiuto per installare le mod su Minecraft, potete sempre consultare la nostra guida ufficiale.

Modloader: Fabric

Versione: 1.19.2

File aggiuntivi: no

Data di uscita: 3 febbraio

Minecraft

La prima mod di questa lista va a modificare pesantemente il bioma delle Pianure, ma senza snaturarlo troppo. L’add-on implementa nuove costruzioni, tantissimi nuovi animali e diversi nuovi oggetti come il formaggio, assieme a un nuovissimo sistema di crafting per quest’ultimo.

Sarà possibile produrre diversi tipi di formaggio a seconda dell’animale da cui proviene il latte da utilizzare per realizzarlo. Oltre a ciò, vengono implementati anche numerosi nuovi fiori, quadri, un nuovo tipo di legno e chi più ne ha più ne metta. Una mod che si avvicina all’esperienza vanilla, espandendosi in un lato del gioco completamente nuovo.

Modloader: Forge

Versioni: 1.19.2 | .18.2 | 1.16.5

File aggiuntivi: no

Data di uscita: 13 febbraio 2023

Minecraft

Se eravate alla ricerca di qualcosa che potesse aiutarvi a rendere gli interni dei vostri edifici più diversificati e originali, allora questa mod fa al caso vostro. La Cluttered infatti implementa decine e decine di nuovi mobili e oggetti da interno: poltrone, librerie, tavoli, scaffali e lampade sono soltanto alcuni degli elementi aggiunti da questo add-on, per giunta con uno stile estremamente sgargiante e colorato, così da dare nuova vita ai vostri edifici.

Molti degli oggetti implementati dalla mod, inoltre, sono ispirati ad altri titoli famosi come Animal Crossing, The Sims 4, Starbound o Overwatch. L’add-on è in continua espansione e i piani futuri includono l’aggiunta di nuovi oggetti ispirati ad altri giochi, per cui si rivela una mod decisamente interessante da seguire e tener d’occhio.

Modloader: Forge

Versione: 1.19.2

File aggiuntivi: no

Data di uscita: 2 febbraio 2023

Minecraft

Il bioma dell’Oscurità Profonda è ancora un’aggiunta piuttosto fresca, implementata nel gioco poco meno di un anno fa, e il responso della community è stato estremamente positivo. Per quei giocatori che hanno adorato questo bioma arriva una nuova mod che va a migliorare ulteriormente l’esperienza di gioco in questa nuova località, aggiungendo diversi elementi.

Per prima cosa viene implementata una foschia all’intero bioma per rendere l’atmosfera ancora più cupa. Tra i nuovi oggetti, invece, abbiamo lo Screeching Horn, il quale può evocare il Warden, oppure l’Echolocator, che può individuare tutti i mostri nelle vicinanze. Non mancano poi nuove decorazioni, assieme a delle Warding Pot sparse per tutto il bioma contenenti dell’ottimo loot, così da incentivare l’esplorazione del bioma e non mirare soltanto a trovare le Città Antiche.

Modloader: Fabric

Versione: 1.19.3 | 1.19.2 | 1.19.1

File aggiuntivi: Enchantment Descriptions, Fabric API

Data di uscita: 3 febbraio 2023

Minecraft

Una mod semplice, che però può risultare estremamente utile, specialmente per quegli utenti che ancora non hanno molta dimestichezza col gioco, o che l’hanno approcciato soltanto di recente. Con questo add-on, quando si apre il Tavolo degli incantesimi e si visualizzano gli incantesimi disponibili per un determinato oggetto, è possibile vedere cosa fa esattamente ciascuno di essi.

La mod risulta molto utile soprattutto per quegli incantesimi che hanno dei nomi non molto esplicativi, così da venire incontro ai giocatori senza che abbiano bisogno di visitare una wiki quando si trovano davanti un incantesimo del quale non ricordano o non conoscono l’utilizzo.

Modloader: Fabric

Versioni: 1.19.3 | 1.19.2 | 1.19

File aggiuntivi: no

Data di uscita: 5 febbraio 2023

Minecraft

Questa nuova mod implementa una funzionalità decisamente originale e interessante. Con la Spyglass Astronomy è infatti possibile creare le proprie costellazioni nel cielo infinito di Minecraft, grazie all’aggiunta di nuove stelle e pianeti personalizzabili.

Le costellazioni possono essere create collegando più stelle, e il risultato è a dir poco mozzafiato. Inoltre è possibile anche conferire un nome a queste costellazioni e ai pianeti, e anche aggiungere informazioni su di essi visualizzabili tramite dei semplici comandi. La mod permette quindi di creare una vera storia all’interno del proprio mondo di Minecraft basata su narrazioni ed elementi nel cielo completamente personalizzabili.

Minecraft è disponibile su tutte le principali console, e potete acquistarlo su Amazon.

Modloader: Fabric

Versioni: 1.19.3 | 1.19.2

File aggiuntivi: no

Data di uscita: 11 febbraio 2023

Minecraft

La prossima mod che vi presentiamo è perfetta per dare manforte agli incantesimi che possiamo mettere sul nostro equipaggiamento. La Gearifiers implementa infatti un sistema che permette al giocatore di aggiungere dei modificatori ad armi e armature, i quali vanno a modificarne le statistiche base con dei bonus (oppure dei malus).

È possibile, ad esempio, modificare la nostra armatura in modo che ci conferisca meno punti armatura, ma più punti vita; oppure possiamo migliorare la nostra spada per far sì che uccidere un mostro ci conferisca la possibilità di ottenere il suo loot due volte, ma magari farà meno danno. Insomma, si tratta di modificatori che, con un po’ di fortuna, possono portare il nostro equipaggiamento al prossimo livello e renderci ancora più potenti.

Modloader: Forge/Fabric

Versione: 1.19.2

File aggiuntivi: no

Data di uscita: 18 febbraio 2023

Minecraft

Non c’è ombra di dubbio che le Elytra siano tra gli oggetti più utili del gioco, ma purtroppo sono piuttosto difficili da ottenere. Si tratta, infatti, di un item da end game, e quindi ottenibile soltanto dopo aver battuto il Drago dell’End. Questa mod argina leggermente il problema implementando un oggetto che facilita l’esplorazione quasi al livello delle Elytra, ossia il Parapendio.

Questo nuovo item è disponibile in tutti i materiali primari (ad esempio il Ferro, il Diamante e la Netherite), e funziona in modo molto simile alle Elytra. Basterà infatti equipaggiarlo nello slot del Torso e poi tener premuto il tasto del salto sulla propria tastiera per iniziare a planare, così da potersi spostare da un punto all’altro in facilità ed eliminare il rischio di morte nel caso in cui ci si butti da un punto alto. Un’alternativa alle Elytra ottima e conveniente!

Modloader: Forge/Fabric

Versioni: 1.19.3 | 1.18.2

File aggiuntivi: no

Data di uscita: 24 febbraio 2023

Minecraft

Questa utilissima mod è un salvavita per tutti i nostri mob spawner. La Mob Despawn Timers, infatti, permette di arginare la funzionalità che, per migliorare la performance, fa despawnare i mostri in un attimo quando il giocatore si trova a un punto troppo distante da essi, rendendo totalmente personalizzabili le tempistiche con le quali i mostri spariscono.

In questo modo è quindi possibile allontanarsi dal proprio mob spawner senza che le decine e decine di mostri che sono spawnati, per i quali abbiamo atteso numerosi preziosissimi minuti del nostro tempo, spariscano nel nulla. L’eroe di cui non sapevamo di aver bisogno.

Modloader: Forge

Versioni: 1.19.3 | 1.19.2 | 1.18.2 | 1.16.5

File aggiuntivi: no

Data di uscita: 24 febbraio 2023

Minecraft

Il creatore di questa mod si è posto una giustissima domanda: perché aggiungere su Minecraft dei tipi di legno non combustibili, ma poi non aggiungere la possibilità di crearci delle barche? La mod quindi fa proprio questo, implementando la possibilità di creare delle barche fatte di Ife cremisi e Ife distorte resistenti al fuoco.

Con queste barche sarà quindi possibile navigare gli enormi oceani di lava del Nether e spostarsi con facilità; un’alternativa validissima se siete ancora ai primi momenti di gioco e non possedete le Elytra.

Modloader: Forge/Fabric

Versione: 1.19.2

File aggiuntivi: Better Combat (facoltativa)

Data di uscita: 21 febbraio 2023

Minecraft

L’ultima mod di questa lista opera sulle armi, andando sia a migliorare leggermente quelle già presenti, e sia a implementarne di nuove. Le asce e le spade rivisitate assumono un aspetto decisamente più intrigante, e sono anche disponibili in nuove varianti come il Rame.

Tra le nuove armi troviamo mazze, katana, spadoni e molte altre opzioni. Merita di essere menzionata anche la funzionalità di usare le armi come decorazione, grazie alla possibilità di appenderle e fargli fare la loro porca figura.

Con quest’ultima si conclude la lista delle migliori mod di febbraio. Per caso ne conoscevate già qualcuna? Quali proverete? Fateci sapere la vostra con un commento qui in calce, e nel frattempo vi invitiamo anche a recuperare la top 10 del mese di gennaio.