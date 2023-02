Il nuovo anno ha portato e porterà con sé tantissime novità in ambito videoludico: nuovi titoli tripla A, annunci importanti e aggiornamenti. Proprio riguardo questi ultimi, anche Minecraft non è da meno, e con la versione 1.20 in arrivo nei prossimi mesi, l’attesa si fa sempre più estenuante. Ed è proprio qui che vengono in nostro soccorso le migliaia di mod realizzate dalla community, che giorno dopo giorno sfornano nuovi contenuti in grado di stravolgere completamente il gioco. Ecco quindi che vi presentiamo le migliori 10 mod del mese di gennaio!

In questo articolo troverete mod di ogni tipo, di modo tale da poter andare incontro a tutti i tipi di giocatori. Che vi piaccia esplorare il vostro mondo, combattere e migliorare il vostro equipaggiamento, o costruire edifici con il maggior numero di dettagli possibile, in questo articolo troverete sicuramente qualcosa che vada incontro ai vostri interessi. E nel caso in cui ne abbiate bisogno, infine, vi lasciamo alla nostra guida in cui vi mostriamo come installare le mod su Minecraft.

Modloader: Fabric

Versione: 1.19.3 | 1.19.2

File aggiuntivi: Fabric API

Data di uscita: 1 gennaio 2023

Iniziamo questa lista con una mod che va a lavorare direttamente sul movimento del nostro personaggio. Con questo add-on, infatti, tutte le animazioni che compiremo durante la nostra avventura vengono ritoccate. In questo modo tutti i nostri movimenti risultano molto più realistici e decisamente meno statici.

Potete vedere le modifiche di questa mod direttamente dal video che trovate poco più sopra. Tutte le animazioni sono state migliorate: camminare, correre, mangiare, nuotare, saltare o cadere sarà più realistico che mai. In più sono anche state aggiunte delle nuove animazioni per quando si è in bilico su un blocco, o quando si cammina su un blocco più sottile, come le staccionate. Una mod da non perdere!

Modloader: Forge

Versioni: 1.19.2 | 1.18.2

File aggiuntivi: no

Data di uscita: 9 gennaio 2023

Minecraft

Questa mod è pensata per i giocatori a cui piace costruire, e ciò che fa è aggiungere delle varianti per una gran parte dei blocchi vanilla di Minecraft. Ad esempio, se il blocco di ferro è disponibile in una singola versione, con la Sculpt adesso è possibile costruirne altre due con un aspetto nettamente differente.

Nonostante la mod presenti un concetto semplice, fa il suo lavoro perfettamente permettendo ai giocatori di usare i normali blocchi già presenti all’interno del gioco, ma con diverse varianti per poter aggiungere più fantasia alle proprie costruzioni. Un ottimo modo per rendere i blocchi di gioco più diversificati senza andare a snaturare troppo l’esperienza vanilla.

Modloader: Forge

Versioni: 1.19.2 | 1.18.2

File aggiuntivi: no

Data di uscita: 7 gennaio 2023

Minecraft

Le rane sono state implementate nel gioco da relativamente poco, quindi non c’è da stupirsi del fatto che non abbiano un’utilità concreta. E nell’attesa di un eventuale aggiornamento ufficiale al riguardo, questa mod va a risolvere il problema conferendo alle rane alcuni nuovi drop, rendendole effettivamente utili.

Con la NoCube’s Better Frogs, adesso questi animali potranno droppare le Cosce di rana, le quali possono essere mangiate o usate per creare nuovi cibi che usano questo ingrediente; in alternativa si possono utilizzare anche per creare delle pozioni per migliorare il salto. In più, adesso è possibile usare le Froglight per creare delle nuove Froglight che funzionano con la redstone.

Modloader: Forge | Fabric

Versioni: 1.19.3 |1.19.2 | 1.18.2

File aggiuntivi: no

Data di uscita: 13 gennaio 2023

Questa semplice mod va a rimodernare leggermente l’animazione di quando si prende o si posa un oggetto all’interno del nostro inventario. Una piccola modifica per una mod di nicchia, che unita ad altri add-on di questo genere può contribuire a “svecchiare” quei lati di Minecraft che sono rimasti invariati nel corso degli anni.

Modloader: Forge | Fabric

Versioni: 1.19.3 |1.19.2

File aggiuntivi: no

Data di uscita: 14 gennaio 2023

Minecraft

La VillagersPlus, come suggerisce il nome, aggiunge sostanziose novità ai Villici. Per prima cosa, sono disponibili dei nuovi ruoli per i villager, tra cui abbiamo l’Oceanografo, l’Orticoltore e l’Occultista. Ciò significa che la pool di oggetti che possiamo scambiare con loro si allarga sensibilmente; con essi, inoltre, vengono aggiunte anche nuove stazioni di lavoro che rispecchiano i nuovi ruoli.

Sono ovviamente state implementate anche delle nuove strutture che potremo trovare all’interno dei villaggi, le quali fungeranno come “casa” per i nuovi tipi di Villici. Anche questi ultimi, a seconda del loro ruolo, presenteranno delle nuove skin realizzate nel minimo dettaglio.

Modloader: Forge

Versioni: 1.19.2 | 1.18.2

File aggiuntivi: no

Data di uscita: 6 gennaio 2023

Minecraft

Un’altra semplice mod che va a implementare delle piccole funzioni decisamente gradite. Lo scopo di questo add-on è quello di rendere la Grindstone più utile per il giocatore: la nuova funzione aggiunta permette di riparare la propria arma senza doverla combinare con un’altra, dando la possibilità di aggiustarla fino a un massimo del 33%.

Modificando una gamerule della mod, inoltre, è possibile far funzionare questa meccanica con qualsiasi oggetto che abbia una durabilità, quindi tutte le armature, gli attrezzi e così via.

Modloader: Forge

Versioni: 1.19.2 | 1.18.2

File aggiuntivi: no

Data di uscita: 23 gennaio 2023

Minecraft

Tramite questa mod vengono aggiunti diversi mob ostili a tema “non morto”, ma senza cadere nel cliché degli zombie, già presenti all’interno del gioco vanilla. La Undead Unleashed infatti aggiunge diversi tipi di spettri, ognuno con le sue meccaniche specifiche che daranno del filo da torcere al giocatore.

Assieme ai mob vengono aggiunti anche diversi oggetti: oltre a nuove armi e armature, sarà possibile anche trovare nuovi materiali che potremo usare per diversi scopi. Uno di questi è il Ghost Pepper, il quale ci permette di sputare fiamme, ma è essenziale usarlo con cautela, poiché causerà danno anche a chi lo consuma.

Modloader: Fabric

Versioni: 1.19.2

File aggiuntivi: no

Data di uscita: 7 gennaio 2023

Minecraft

Un’altra mod perfetta per chi ama costruire su Minecraft, specialmente per quei giocatori che cercano la cura nel dettaglio. La Convenient Decor implementa decine e decine di nuovi oggetti decorativi all’interno del gioco, i quali possono contribuire a rendere un ambiente decisamente più vivo e meno “vuoto”. La particolarità della mod, però, sta nel fatto che queste decorazioni possono essere posizionate in diversi modi, ad esempio sdraiati, appoggiati su altri blocchi o in piedi. Libertà creativa al massimo!

Oltre a ciò, molti di questi oggetti hanno anche un’utilità. Ad esempio, l’Annaffiatoio può essere davvero utilizzato per innaffiare le coltivazioni, mentre le Banderuole ci dicono quando cambierà il meteo.

Modloader: Forge

Versioni: 1.19.3 |1.19.2

File aggiuntivi: no

Data di uscita: 21 gennaio 2023

Minecraft

Se il Nether avesse iniziato ad annoiarvi, allora potreste considerare l’idea di provare questa mod. La Durt’s Nether Dungeons lavora sulla dimensione infernale e aggiunge nuove costruzioni che potrete trovare in giro per il Nether, assieme a nuovi blocchi da minare.

Oltre a ciò vengono implementati anche alcuni nuovi mob e oggetti, tra cui un nuovo minerale decisamente interessante, ossia l’Oro temperato. Con quest’ultimo è possibile creare degli attrezzi che presentano la stessa potenza di quelli in Oro, ma con la durabilità di quelli in Diamante. Un’aggiunta non da poco!

Modloader: Fabric

Versioni: 1.19.3 |1.19.2

File aggiuntivi: GeckoLib | Fabric API

Data di uscita: 20 gennaio 2023

Minecraft

L‘ultima mod di questa lista è incentrata sulle Paludi, e va a renderle enormemente più interessanti e variegate tramite l’aggiunta di nuovi moltissimi elementi. Tra questi abbiamo diverse strutture, altrettanto suddivise in numerose varianti, e tantissimi nuovi blocchi e oggetti. Vengono aggiunti anche dei nuovi mob, sia ostili che non.

La mod cerca di rimanere il più vicino possibile allo stile vanilla del gioco; ciò significa che non andrà a snaturare troppo l’esperienza base di Minecraft, ed è quindi adatta a chiunque cerchi delle mod che non vadano a stravolgere le loro partite, ma che invece aggiungano un pizzico di avventura in più.

Con questa mod si conclude la nostra lista di questo mese! C’era qualche add-on nella lista che conoscevate già? Quali andrete a provare? Fatecelo sapere con un commento qui in calce, e nel frattempo vi rimandiamo anche alla top 10 del mese di dicembre.