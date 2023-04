Minecraft è sicuramente uno dei nomi più noti all’interno del mondo videoludico, con il titolo che ha saputo conquistare nel corso degli anni migliaia e migliaia di appassionati. A espandere ulteriormente il franchise è oggi Minecraft Legends, strategico sbarcato su PC e Xbox che ha tutto le carte in regola per colpire nel segno.

Siete interessati a provarlo? Beh vi farà allora decisamente piacere sapere che è incluso senza nessun costo aggiuntivo all’interno del convenientissimo Xbox Game Pass. Abbonati ora e gioca fin da subito Minecraft Legends!

Come racconta anche la nostra recensione, del resto: “Minecraft Legends è un videogioco strategico appagante e coinvolgente, che arriva all’obiettivo in modo assolutamente travolgente. Forte di un contesto interessante, la guerra contro i Piglin risulta ben scritta e orchestrata. La struttura di gioco, seppure semplice e diretta a un pubblico vasto, risulta ottimamente implementata.” Insomma, un nuovo grande gioco nel celeberrimo universo fatto di mattoncini, che potete provare fin da oggi, giorno di lancio dell’opera, incluso all’interno di Xbox Game Pass. Decisamente non male, vero?

Oltre alla possibilità di giocare fin da ora Minecraft Legends e altri giorni a un prezzo ridotto grazie a Xbox Game Pass, esistono anche molte altre offerte sul mercato. Per non perdervene neanche una vi rimandiamo ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte. In essi troverete informazioni sempre aggiornate su tutte le migliori offerte in corso sui vari store. Il tutto con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Siete particolarmente interessati solo a provare il nuovo intrigante Minecraft Legends? Potete trovarlo incluso nell’abbonamento a Xbox Game Pass seguendo comodamente il link qui sotto.

