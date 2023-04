Un eroe, un mondo da salvare e orribili creature da sconfiggere. Non potrei aprire diversamente la recensione di Minecraft Legends, il nuovo videogioco targato Mojang e Blackbird Interactive, con quest’ultimo alla regia del progetto in una collaborazione del tutto inedita con lo studio di sviluppo svedese, reduce ancora oggi del successo di Minecraft Dungeons, un tentativo riuscito che raccolse un ottimo successo e tanti altri giocatori sin dalla sua pubblicazione, e che fece conoscere Double Eleven, un team indipendente con ottime idee.

A distanza di quasi tre anni dalla rivisitazione dungeon crawler con elementi da giochi di ruolo che contraddistinsero quest’opera, Minecraft Legends abbraccia un genere del tutto nuovo e mai visitato prima da Mojang. Blackbird Interactive è uno dei team più esperti al mondo di videogiochi strategici in tempo reale. Un incontro simile, fra approcci differenti e idee di game design opposte, è inevitabile che attiri l’interesse di chiunque, soprattutto dei giocatori che fra quei cubetti in pixel ci hanno passato ore sconfinate, sopravvivendo a lupi, crawler e a un numero spropositato di creature, costruendo la nuova Grande Inverno, oppure dando libero sfogo alla propria fantasia, erigendo persino Imladris direttamente da Il Signore degli Anelli.

Minecraft Legends, annunciato il 12 giugno 2022 durante la kermesse estiva della Summer Game Fest, si è presentato in forma smagliante sugli schermi di quel memorabile e iconico palcoscenico. A distanza di nove mesi da quel roboante e vivace evento, Minecraft Legends è pronto a fare la sua comparsa su Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 e PC portando qualche novità, ore di coinvolgimento e divertimento sconfinato e un’ibridazione fra strategico e comunissimo buidling che potrebbe sorprendere i fan di vecchia data e i nuovi giocatori. Rivolto a un pubblico dichiaratamente giovane e soprattutto a chi segue le vicende di Mojang dal lontano 2009, anno della pubblicazione su PC di Minecraft, questa nuova iterazione del brand segue un linguaggio del tutto nuovo e inaspettato. Il rischio di proporre un’opera fin troppo lineare e poco a fuoco era alto, ma Mojang e Blackbird Interactive sono riuscite a confezionare un buonissimo videogioco.

La più classica delle storie fantasy

L’Oltremondo, l’universo immaginario da cui partono le classifiche avventure survival di Minecraft, è un luogo dominato da splendide vallate, fiumi, lande desertiche e vulcani. È un posto periglioso, in cui in pochi sopravvivono placidamente e in pace con gli altri esseri viventi di questa terra ricca di opportunità e pericoli di ogni genere. Un giorno, però, qualcosa strappa il velo che divide il l’Oltremondo con le terre dei Piglin, dei porcellini antropomorfi armati fino ai denti di lance, spade e molta cattiveria.

Le loro intenzioni non sono affatto nobili: intendono conquistare l’Oltremondo, calpestare la libertà dei suoi abitanti e imprigionare chiunque non pieghi il capo alla loro malignità e perfidia. A dare il benvenuto saranno Conoscenza, Azione e Lungimiranza, tre fantasmini gradevoli e premurosi. L’eroe, l’unico a potersi contrapporre al dominio corrotto dei Piglin e a una fine inevitabile che potrebbe scatenare eventi imprevedibili, è il solo a poter portare nuovamente la pace e a sconfiggere queste ignobili e spietate creature, pronte a tutto pur di impossessarsi del potere assoluto. Scelto il nome e i tratti fisici da un editor del personaggio intuitivo, l’avventura parte in tutta la sua potenza, fra guerre e battaglie, privazioni e tristezza.

Il contesto scelto per l’occasione, ottimamente rappresentato dal team, strizza gli occhi al genere fantasy e al Medioevo, con riferimenti ben orchestrati che arrivano dritti al cuore, precisi e ben condensati come una qualunque lama arroventata. La storia, nonostante sia classica e non proponga nulla di nuovo, è comunque godibile, approcciabile a chiunque adori il mondo di Minecraft e il suo vasto e variegato universi. Attraverso una scrittura semplice ma ben delineata, ogni caratteristica della trama viene spiegata con le tempistiche e nei modi corretti, sia per essere approcciabile a chi scopre questo universo per la prima volta, sia a chi lo conosce a menadito.

Tornano gli zombie, gli adorati crawler e gli scheletri, oltre a nuovi amici che torneranno utili all’eroe durante la sua riconquista dell’Oltremondo. I portali Nether, ormai ovunque sul territorio, stanno liberando le orde più potenti dei Piglin, pronte a dare battaglia e a impossessarsi del potere assoluto. In un momento del genere, un eroe è davvero l’unica speranza per salvare l’Oltremondo e liberarsi una volta per tutte di questa orribile e sferzante corruzione che minaccia di insinuarsi ovunque, carica del tipico disprezzo che definisce l’odio in ogni sua forma. Menare le mani sarà l’unica soluzione per avere la meglio. Meglio, però, non farlo da soli.

Tutte le sfumature di Minecraft Legends

Come accennavo prima, Minecraft Legends è uno strategico in tempo reale del tutto particolareggiato e unico nel suo genere. La novità certamente più gradita, oltre a una libertà d’azione che permette di muovere il personaggio in giro per i mondi procedurali che vengono creati prima di accedere alla campagna, risulta la visuale tridimensionale e non isometrica che permette di seguire il personaggio e compiere le azioni come si preferisce. Sempre a cavallo (o in groppa ad altre cavalcature, sbloccabili man mano che si avanza nell’esperienza di gioco), l’eroe può usare la spada e colpire gli avversari, scattare in avanti per non farsi intercettare delle frecce nemiche e impartire gli ordini alle varie unità disponibili. Anche se sono limitate, ognuna è diversa a modo suo, caratterizzate in modo encomiabile e con estrema attenzione a rispettare la lore dell’universo di Minecraft.

In tal senso, una volta accesa la fiamma ed eretto gli altari indicati per reclutare le truppe e partire all’assalto di roccaforti e delle varie orde sparse per la mappa, protette dalle loro fortezze, è possibile partecipare ad azioni difensive e offensive a seconda del momento. La caratteristica di un mondo aperto, implementata furbamente, propone al giocatore un’ottima libertà di manovra e decisionale. Dalla mappa, infatti, è possibile selezionare la destinazione interessata e partire all’attacco, dedicandosi in seguito alla lotta vera, nuda e cruda. I combattimenti, che non differiscono poi molto, coinvolgono e divertono, dando al giocatore la massima libertà d’approccio. Selezionando l’azione necessaria, si possono inviare le truppe alla carica e, in seguito, radunarlo alzando semplicemente lo stendardo.

Alcuni golem – le unità basilari – possono distruggere le strutture nemiche e partecipare ai combattimenti, mentre gli scheletri arcieri, sbloccabili in un momento dell’esperienza, proteggono i fianchi e l’avanguardia alleata. Come già scritto precedentemente, questa volta chiunque diventa un amico prezioso e necessario. Dimenticate, quindi, qualunque genere di lotta contro i Crawler e gli zombie, perché essi sono in collera quanto voi nei confronti degli spietati e ambiziosi Piglin.

Se da parte c’è una gestione approfondita e intuitiva relativa al reclutamento, alla strategia e ai combattimenti, dall’altra c’è un’ottima base dedicata all’edificazione delle strutture. Fondamentali nonché utili per garantire sempre un buon numero di truppe, i Pozzi rappresentano dei punti di viaggio rapido da proteggere con delle torri con arcieri. I miglioramenti da adottare, inoltre, si collegano al resto dell’esercito. Man mano che si avanza nell’esperienza, nonostante in un primo momento il numero sia soltanto di venti unità, si può comunque aumentare, così da avere un esercito maggiormente preparato e numeroso, pronto a sgominare le armate nemiche in ogni modo.

Tuttavia, senza materiali non si può costruire alcunché: la raccolta, ben diversa dallo stile survival tipico di Minecraft, ricada su veri e propri lavoratori che raccolgono legname, mola, ferro e materiali di qualunque genere per aumentare il numero di strutture e per crearne di diverse. Sebbene edificare sia alquanto semplice e non particolarmente profondo, il suo inserimento nel game design della produzione non poteva in assoluto mancare. Un altro lato certamente funzionante e ben orchestrato, trattato in modo fluido e peculiare, riguarda l’esplorazione del mondo di gioco. Disseminata di punti di domanda e di tante altre curiosità, la mappa di gioco, selezionabile dal menu principale, offre una visuale a trecentosessanta gradi delle tante possibilità che si possono eseguire al suo interno.

Ho passato in compagnia dell’opera per circa quindici ore, provando celermente la modalità cooperativa, affrontando altri giocatori e perdendo miseramente a causa della mia impreparazione. In una sola occasione ho vinto lo scontro, ed è stato perché ho potenziato al massimo le mie truppe, presentandomi con un esercito e delle macchine d’assedio all’appuntamento. Il multigiocatore, oltre a offrire ulteriori ore in compagnia di Minecraft Legends, consente di godersi l’esperienza con qualche amico, rappresentando un bel modo per divertirsi. Al netto di questo, le reali criticità dell’opera potrebbero farsi notare dopo qualche ora, con azioni alle volte troppo ripetitive ed eventi casuali che non mettono mai realmente in difficoltà, a meno che quest’ultima non sia impostata per un approccio semplice: prima di buttarsi nella mischia, è infatti presente la possibilità di sceglierla. C’è una modalità storia, dedicata a chi vuole godersi l’esperienza. C’è una modalità normale, per chi è già avvezzo a giochi di questo tipo e c’è una modalità difficile, per chi gli strategici se li mangia a colazione, pranzo e cena.

Un linguaggio semplice ma efficace

Minecraft Legends è una produzione inattaccabile sotto al profilo tecnico e grafico. Non scherzo quando dico che i pixel e i mattoncini di Minecraft sono sempre un gran bel vedere. Complice un’illuminazione sapientemente utilizzata e i sessanta fotogrammi al secondo che ne aumentano la risoluzione e migliorano i colori presenti su schermo, l’opera offre scorci realmente degni di nota. Muoversi da una tappa all’altra della mappa, insomma, diventa un piacere che è impossibile riuscire completamente a contenersi. I comandi, nonostante qualche imprecisione, sono stati comunque reattivi: bisogna solo adattarsi pad alla mano, se giocato su console. Su PC, invece, non ho avvertito alcun genere di scomodità.

Pur collocandosi in un mercato colmo di videogiochi di questo tipo, Minecraft Legends arriva in ogni caso all’obiettivo senza stravolgere completamente il genere ma presentando un modello efficace di game design, storia e struttura ludica. Oltre a essere adatto a chiunque, risulta un esperimento assolutamente riuscito. Un’avventura da non lasciarsi sfuggire.