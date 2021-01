Minecraft: mistero risolto, mappa di Herobrine scoperta

Recentemente Minecraft sta rivivendo un periodo glorioso. Il sandbox targato Mojang è sempre stato un’opera rilassante e magica sotto certi punti di vista, tanto che ognuno di noi rimane estasiato nel vedere il completamento di determinate mappe di gioco, come quella di Link’s Awakening e Among Us. Minecraft non è solo relax dopo una faticosa giornata, ma al suo interno nasconde storie stranamente inquietanti come quella di Herobrine.

Per chi naviga sul web da parecchi anni, conoscerà bene le CreepyPasta, racconti del terrore che tanto andavano di moda tempo fa. Uno dei più famosi riguardava proprio questo misterioso personaggio, scoperto da uno streamer il quale affermò di averlo visto. Ma perché Herobrine è diventato un fenomeno? Il misterioso NPC risulta essere uguale alla skin di Steve, ma con gli occhi da fantasma, in più era in grado di scavare fosse 2×2 con un’unica missione: togliere le foglie dagli alberi.

Si pensava che Herobrine fosse un tributo al fratello del creatore deceduto che ha voluto inserirlo all’interno del gioco come tributo, in realtà non era assolutamente vero in quanto l’uomo risulta essere figlio unico. In ogni caso da questa leggenda metropolitana nacquero teorie su teorie tra cui migliaia e migliaia CreepyPasta a riguardo. Proprio in questi giorni però, un’altra mappa leggendaria è stata trovata all’interno di Minecraft, e voi stessi potete visitarla. Qui di seguito infatti vi inseriremo tutti i dettagli del Seed.

Seed: 478868574082066804

Version: Java Alpha 1.0.16_02

Alpha coordinates: X=5.06 Y=71 (72.62 eye pos) Z=-298.54

Modern coordinates: X=5.16 Y=71 Z=-298.53

Camera angle: RX=93.75 RY=-1.2

L'autore della scoperta è Andrew_555 aiutato da una grossa fetta di community di MinecraftAtHome, nel video che vi abbiamo lasciato proprio qui di sopra, potrete vedere ad un certo punto Herobrine comparire e poi dileguarsi nella nebbia: decisamente inquietante.