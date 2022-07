Più volte su questi lidi abbiamo parlato ed elogiato Minecraft. L’opera sandbox di Mojang è ormai definibile come un videogioco praticamente infinito in cui i giocatori di ogni tipologia ed età possono trovare qualcosa che li diverta. Uno dei fulcri dell’intero gioco è ovviamente la creazione, e questo elemento permette agli appassionati di sfogarsi realizzando qualsiasi cosa gli passi per la mente. Ieri vi abbiamo mostrato una creazione a tema Stranger Things, mentre oggi è il Regno dei Funghi di Super Mario a essere protagonista.

L’autore di questa nuova mod tutta a tema Super Mario è lo YouTuber conosciuto in rete con il nickname ‘RaineyX’, il quale ha fatto un vero e proprio lavoro sui vari mob che popolano il mondo di Minecraft. Sebbene si tratti di un vero e proprio contenuto fan-made, Mojang ha pubblicato sul proprio blog ufficiale una guida che permette a chiunque di modificare i mob presenti nel gioco, così da poter personalizzare ulteriormente l’esperienza di gioco.

Lo youtuber in questione ha dichiarato di aver trovato l’ispirazione nel lavoro di un suo collega, il quale qualche tempo fa aveva creato una mod basata su Mario Kart, con tanto di kart guidabili all’interno del mondo cubettoso di Minecraft. Ora, al posto dei veicoli, questo ragazzo ha popolato il sandbox con alcuni dei personaggi e dei nemici più iconici che si possono trovare nel Regno dei Funghi di Super Mario, e per testimoniare il tutto è stato realizzato anche un video di recente.

Ancora una volta ci troviamo davanti alla conferma di quanto Minecraft sia ancora sulla cresta dell’onda. Parliamo di un gioco che ha superato i dieci anni di attività, e non era così scontato che l’opera di Mojang potesse tenere duro così tanto, soprattutto nella popolarità e nell’espansione del brand in nuove esperienze più sperimentali come Dungeons o il recente Legends.