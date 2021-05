Minecraft: ora potete sfidare i vostri amici a Uno

Quando si tratta di Minecraft non si finisce mai di essere sorpresi. All’interno del sandbox targato Mojang, sempre più appassionati stanno dando via alle proprie creazioni. C’è chi si diverte a ricreare luoghi realmente esistenti come le isole Hawaii, oppure chi da libero sfogo alla propria creatività; come questo giocatore che ha ricreato tutto il primo livello dell’iconico ed immortale Super Mario Bros.

Nell’immenso universo di Minecraft, inoltre, c’è anche chi ha ben pensato di inserire all’interno del sandbox senza fine una versione completamente giocabile di Uno: il noto gioco di carte. L’utente conosciuto su Reddit come ‘pr0mers’ ha realizzato nel titolo Mojang un sistema che permette a un massimo di quattro giocatori di prendere parte ad una vera e propria partita di Uno all’interno del mondo cubettoso.

Il ragazzo ha realizzato l’intero set completo delle 108 carte per giocare a Uno dentro Minecraft e una struttura che permette ai giocatori di sfidarsi giocando a delle partite complete. Le carte vengono pescate dal mazzo attraverso una cassa che, quando attivata, da a turno ai giocatori una carta casuale dal mazzo, ogni giocatore deve pescare in questo modo fino a quando tutti non raggiungono una mano completa e la partita può cominciare.

Al momento non esiste una mod che permetta di giocare a Uno in Minecraft, ma il creatore di questa idea a dir poco geniale ha promesso che presto realizzerà un tutorial completo per permettere a tutti di realizzare in facilità quanto creato da lui. Fantastico come, a distanza di quasi 11 anni, il titolo di Mojang ci riservi ancora queste gradite soprese, ideate da una community che non ha per nulla smarrito la voglia di perdersi in questo mondo fatto di infinite possibilità.