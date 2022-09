Minecraft è un gioco che ancora oggi, dopo oltre dieci anni dalla sua nascita, continua ad attirare milioni di appassionati. Le esperienze proposte dal sandbox di Mojang sono innumerevoli, e anche i giocatori stessi si impegnano molto nel creare contenuti personalizzati o costruzioni a dir poco folli. Ora, stando alla segnalazione di un giocatore, sembra che sia stato reso possibile un modo per guadagnare i punti esperienza di un intero anno in un solo battito di ciglia.

Questo utente, conosciuto in rete come ‘JustinTimeCuber’, ha pubblicato su Reddit un suo video che ci mostra come sia riuscito a fare incetta di una quantità di punti esperienza che, di solito, si accumulerebbero dopo un anno intero di sforzi. Ebbene sì, questo appassionato è riuscito a mostrarci che su Minecraft è possibile fare anche questo, e anche se tutta l’operazione risulta abbastanza macchinosa, il sandbox non mette alcun freno a quello che si può o non si può fare all’interno del gioco.

In primis, questo giocatore ha portato il suo avatar a perire su del fuoco ardente, così da poter tornare in vita con i punti esperienza resettati a zero. Fatto questo, l’appassionato si è avvicinato alla fornace che aveva costruito in precedenza, la quale ha fuso dei cactus per un anno intero facendoli diventare del colorante verde. Facendo così, dalla fornace sono uscite una serie di sfere dell’esperienza che portano il giocatore a guadagnare una valanga di punti XP in un istante.

La cosa incredibile è vedere tutto questo velocissimo processo di potenziamento portare il giocatore dal livello 0 al 226 in letteralmente un battito di ciglia. Certo, prima di arrivare a questo momento catartico c’è stato parecchio lavoro da fare per questo appassionato, ma siamo sicuri che la soddisfazione di aver dimostrato quanto ancora si possa fare in Minecraft è altissima per questo giocatore.