Ormai sappiamo tutti qual è il potenziale creativo di Minecraft e quanto possano realizzare gli utenti con la giusta dose di tempo. Un fan del titolo ha, infatti, deciso di trascorrere circa quattro mesi nella creazione di una mappa ispirata a Yharnam, celebre ambientazione di Bloodborne. Il risultato finale è a dir poco esaltante e sembra rendere al meglio il carattere gotico del titolo di FromSoftware.

L’utente in questione è conosciuto sul web come Potomy e ha postato diversi video del making of di questa mappa sui suoi canali social. Yharnan, in questa versione per Minecraft include tutti i principali punti di interesse per i quali è stata tanto apprezzata in Bloodborne. Troviamo infatti ambienti come la Clinica di Iosefka, Cathedral Ward e la Torre dell’orologio che tutti i fan del GDR ricorderanno alla perfezione. Il progetto è ancora in sviluppo e ha richiesto al giocatore circa 76 ore dall’inizio dell’anno.

Potomy ha inoltre dichiarato che il suo intento è quello di rendere disponibile la mappa a tutti rendendola liberamente scaricabile. Dunque, una volta terminata, Yharnam per Minecraft sarà giocabile da tutti con un semplice download. Per rendere l’attesa più piacevole, il giocatore ha caricato una serie di timelapse nel quale mostra il suo processo di costruzione. I video in questione sono disponibili sul canale YouTube di Potomy e mostrano la dedizione e attenzione ai dettagli di questo appassionato. Infine, questa mappa sarà, nelle intenzioni dei giocatori, destinata ad avventure incentrate sul combattimento.

I fan di Minecraft ci hanno già abituati a creazioni di questo genere. Prima ancora della Yharnam di Bloodborne, infatti, gli utenti hanno già ricreato ambientazioni iconiche come l’intera Hyrule tratta da Breath of the Wild. La fantasia dei giocatori non ha veramente limiti e le possibilità offerte dal titolo sviluppato da Mojang sono decisamente altrettanto vaste.