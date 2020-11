Minecraft: qualcuno ha ricostruito l’intera Europa con Google Earth

A circa dieci anni dal suo debutto sul mercato, Minecraft si è evoluto ben oltre la semplice definizione di videogioco, diventando una vera e propria piattaforma che può essere utilizzata nei modi più assurdi e impensabili, con potenzialità pressoché sconfinate. Qualcuno, per esempio, è addirittura riuscito a riprodurre una sua versione giocabile all’interno del codice stesso, creando una sorta di “matrioska videoludica”, mentre la versione PS4 si è di recente arricchita del supporto al PlayStation VR. Su PC, invece, di recente qualcuno ha davvero voluto esagerare, introducendo nientemeno che il supporto (ovviamente via mod, quindi non ufficiale) a Google Maps.

Il Redditor conosciuto come KevinJNguy01, infatti, ha ben pensato di estrapolare dalle mappe di Google i dati relativi all’intera Europa, inserendoli all’interno del gioco e ricostruendo tutte le location più iconiche del nostro continente, dalla Torre Eiffel al Colosseo. Non è il primo a fare una cosa simile, a dire il vero (la “corsa” alla ricostruzione della Terra va avanti da diversi anni), ma il suo metodo è unico nel suo genere, e prevede due step fondamentali prima di poter vedere i contenuti in gioco: l’utilizzo di un programma noto come RenderDoc e soprattutto di Blender. Un simile procedimento, insomma, consente di “tradurre” le mappe in un linguaggio comprensibile a Minecraft.

L’effettiva qualità e fedeltà del risultato dipendono dalla precisione con cui i satelliti mappano il territorio: solitamente Google aggiorna i suoi dati ogni settimana, se non ogni giorno, dunque l’importazione periodica dei dati dovrebbe fornire risultati via via migliori; KevinJNguy01, dal canto suo, ha creato un’app appositamente studiata per ottimizzare l’intero processo, che però, stando a quanto egli stesso ha affermato, non può rendere pubblica dal momento che ciò violerebbe i termini di servizio di Google.

Qualora foste interessati ai lavori del modder in questione (molto attivo nell’ambiente), a questo indirizzo trovate la sua pagina personale su Reddit.