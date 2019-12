Minecraft Realms Plus: annunciato il nuovo servizio, è gratis per tutti gli abbonati Realms

Tramite il sito ufficiale del gioco, Mojang ha annunciato che Minecraft Realms, il servizio a sottoscrizione mensile che permette di accedere a un server privato per giocare online con dieci amici, è stato chiuso. Non temete, però, perché è disponibile qualcosa di meglio: Minecraft Realms Plus. Di cosa si tratta?

Come è possibile leggere nel messaggio degli sviluppatori, Minecraft Realms Plus darà ancora accesso al server privato per l’abbonato e i suoi amici, ma a questo aggiunge cinquanta contenuti del Minecraft Marketplace. Il tutto, ovviamente, allo stesso prezzo del servizio precedente.

Se si è iscritti a Realms, il proprio abbonamento si evolverà in automatico in Minecraft Realms Plus senza costi aggiuntivi. Se ancora non siete abbonati, sappiate che potete provare il servizio per un intero mese gratuitamente. È inoltre disponibile per tutte le versioni di Minecraft che hanno accesso al Marketplace.

Ogni mese saranno aggiunti nuovi contenuti all’interno del abbonamento. Per ora, ecco cosa è disponibile:

Mineville High School Roleplay

Aquatic Life

CampCraft

Love Dropper

Chroma Hills HD

Juliette’s Manor

Isles of Aeria

Horror House

Extreme Sky Block

Tiny Footprints Texture Pack

Pet Pack

BOO!

Stranded in Space

Mine Zoo

HeroFair

Foodies

One Chunk Challenge

Ultimate Minigame Rush

City Builder Mash-up

Dr. Splice’s Lab Escape

Relics of the Skies

Restaurant Sim: Head Chef

Cops and Robbers – Roleplay

Dwarven Mining Company

Adventures in FoxFang Ridge

Cyber Space Team Pack

Blitz Build

Alien Worlds Texture Pack

A Nightmare in Candyworld

River Fortress

Extreme Monster Trucks

Birthstones

Captain Crook’s Cove

Fun with Fractals

Giant’s Hideaway

Halloween Hootenanny

Honey Hill Farm

Infinity Plumber

Kimonos!

Merlin’s Magical Motel

Lucha Libra

Mines & Magic

Monsters vs. Robots

Mummy Valley

Obsidian Alley

Pandas & Friends

Pressure Point Battle Games

Random Skies: Temple of Tunes

SAMURAI Castle-MUTSUKIJO-

Soccer Fever

Space Craft

Super! Dreamland

Tropical Vacation

Urban Misfits Skin Pack

Winter Wonderland

Elf Town

Diteci, cosa ne pensate di quanto proposto da Mojang?