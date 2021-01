Minecraft: ricreata alla perfezione la mappa di Among Us

Se siete appassionati di Minecraft e Among Us questa è la notizia che fa per voi. Salestro, un creatore esperto di mappe di gioco del sandbox sviluppato e pubblicato dalla Mojang ha ricreato la famosa Skeld del gioco di successo che in questi mesi sta macinando record su record sulla piattaforma viola Twitch. Lo scorso anno il titolo di Innersloth è riuscito a diventare in pochissimo tempo il gioco più popolare del 2020 grazie soprattutto alla sua componente estremamente semplice e divertente, la quale riesce ad intrattenere tutt’ora un grande numero di persone.

Ritornando alla mappa di gioco ricreata in Minecrat, l’utente è riuscito a fare un lavoro strabiliante. Skeld è addirittura interattiva con la possibilità, ad esempio, in determinate aree di lanciare nello spazio delle foglie dai condotti di aerazione, oppure di collegare cavi elettrici. Insomma, sembra davvero di giocare ad Among Us su un’altra opera. Minecraft non è estrano a questi assurdi lavori, l’unica limitazione del resto è la nostra fantasia. Recentemente infatti è stato svolto un lavoro eccellente con il distretto di Shiganshina dell’Attacco dei Giganti in scala 1:1.

Minecraft è indubbiamente un gioco favoloso, che ci permette di creare qualsiasi cosa abbiamo in mente. Utenti come Salestro riescono a riproporre dei veri e proprio capolavori e la mappa di Among Us è solo uno dei tanti che abbiamo visto in questi anni. Siamo certi che col passare del tempo scoveremo altre opere di questo tipo, intanto godetevi questa opera d’arte.

Cosa ne pensate di questa notizia? Avete giocato ad Among Us nell’ultimo periodo? E a Minecraft? Fatecelo sapere con un commento qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per tutte le novità riguardanti il sandbox targato Mojang.