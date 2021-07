Minecraft: ricreata la piazza di Stardew Valley nei minimi particolari

Minecraft continua ad essere un’immensa fonte di svago e creatività per tutti i videogiocatori. Sono passati quei tempi in cui il titolo cubettoso spopolava in rete, ma la community di appassionati è ancora numerosissima e fortemente attaccata al sandbox targato Mojang. Lo possono testimoniare le ancora numerosissime creazioni che i vari utenti condividono tra di loro in rete. Una delle più recenti, ha fatto in modo che si possa visitare la pizza di un alto noto videogioco all’interno del sandbox dai mille cubetti.

Proprio di recente un appassionato ha condiviso su Reddit la sua più recente creazione, una sorta di piccolo cross-over tra Minecraft e l’amatissimo indie Stardew Valley. Da quel che possiamo vedere al momento sono stati ricreati alcuni edifici come il negozio di Pierre e la clinica di Harvey, insieme alla piazza che si dirama verso le case di alcuni degli adorabili abitanti di Stardew Valley. Finora, abbiamo solo la piazza della cittadina, anche se il creatore ha già dichiarato di voler ricreare l’intera mappa.

C’è da dire che Stardew Valley è un gioco che si sposa particolarmente bene con Minecraft. Entrambi i titoli lasciano un’ampia libertà ai giocatori e possono essere giocati ad un ritmo blando, quasi a cullare i propri appassionati in una routine ragionata e rilassante. Per questo rivedere la piazza cittadina di Stardew Valley ricreata nel titolo Mojang da questo appassionati ci ha dato subito delle sensazioni parecchio positive.

Come potete vedere anche voi dal post pubblicato su Reddit, il risultato finale è molto preciso, e proprio per questo non vediamo l’ora di vedere come verrà ricreata anche tutta la cittadina completa di Stardew Valley all’interno di Minecraft.