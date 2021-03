Minecraft: un utente ha costruito una metropoli in tre anni, incredibile

Minecraft continua a stupirci ogni giorno con le infinite creazioni dei giocatori. Non è affatto la prima volta che sulle nostre pagine trovano spazio alcune delle opere più maestose e creative che la community del sandbox ha partorito, ma quella di oggi è decisamente una delle più grandi ed ambiziose. L’ultima fatica degli appassionati del titolo Mojang ha permesso di far prendere vita nel titolo ad una metropoli americana, ricreata in un modo minuzioso e ricca di tantissimi dettagli.

Visitando un piccolo archivio fotografico postato su Reddit è possibile visionare il lavoro portato a termine da questo giocatore. Alcune immagini potrebbero travi in inganno, facendovi credere che i vari screenshot siano stati catturati in una partita di Cities Skline, ma la città americana fittizia è stata ricreata completamente su Minecraft. I dettagli che vanno a comporre questa creazione, infatti, si possono notare bene in alcuni scatti più ravvicinati, dove vediamo chiaramente l’infinità di blocchi che compongono i vari grattacieli.

“Forse è difficile da credere, ma ho costruito questa metropoli da solo e mi ci sono voluti quasi tre anni per completarla”, dice il creatore di questa fantastica opera. Il tutto è stato costruito utilizzando una mod chiamata WorldEdit, l’unico strumento aggiuntivo utilizzato dal giocatore. Tutto quel che vediamo nelle immagini è stato costruito a mano blocco dopo blocco, con l’unico aiuto ricevuto dall’appassionato di Minecraft che è arrivato da un altro giocatore che si è occupato di scattare i magnifici screenshots.

La metropoli fittizia si chiama Tranton, e al suo interno possiamo trovare diverse ispirazioni che provengono da alcune delle città statunitensi realmente esistenti, come per esempio: New York e Chicago. Questa opera è anche scaricabile direttamente dal sito Planet Minecraft, trovate il link al download a questo indirizzo.