Minecraft: ricreata una delle più belle città del Signore degli Anelli

I giocatori di Minecraft ci hanno da sempre abituato a creazioni a dir poco mastodontiche e affascinanti. Il titolo Mojang si presta benissimo a dare libero sfogo ad ogni tipo di fantasia o ricreazione, tanto che in molti, già in passato, hanno provate a creare luoghi e città di saghe popolari.

Questa volta a prendere vita nel cubettoso mondo di Minecraft è la città di Rivendell de Il Signore degli Anelli. L’autore di questa opera si è palesato su Reddit mostrandoci alcuni scorci della sua realizzazione, che a quanto ci è stato detto, è stata costruita nell’arco di più settimane.

L’autore ha poi svelato che per dare vita al tutto ha usato il metodo classico di costruzione di Minecraft combinandolo alle mod WorldEdit e VoxelSniper. Il tutto ha dato un risultato a dir poco meraviglioso che potete vedere con i vostri occhi qua sotto.

'Rivendell' from Lord Of The Rings

Rendered by @iAleM_

Solo Build on @BuildersRefuge #Minecraft #minecraft建築コミュ pic.twitter.com/eXTymDnwhC

— Insinuating (@1nsinuating) September 24, 2021