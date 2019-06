Minecraft Story Mode: ogni episodio ora costa 100 euro su Xbox 360

Minecraft Story Mode è al centro di una curiosa vicenda: per un problema tecnico, Microsoft lo ha messo in vendita a 100 euro a episodio.

Sono passati alcuni mesi, oramai, ma tutti quanti ricordiamo la triste storia di Telltale Games. La software house, particolarmente apprezzata da uno zoccolo duro di fan, ha chiuso i battenti nell’autunno 2018, mentre ancora era in corso l’ultima stagione di The Walking Dead, fortunatamente “salvata” da Skybound. Purtroppo lo stesso non è accaduto con Minecraft Story Mode, il quale necessità di essere supportato da server online. La chiusura di questi ultimi avverrà il 25 giugno 2019 e i giochi sono quindi stati rimossi dai vari store.

Purtroppo, questo ha comportato alcuni problemi su Xbox 360. Sulla vecchia console Microsoft, infatti, anche avendo già comprato il titolo, non è possibile scaricarlo se questo viene rimosso dallo store. Per fare in modo che i possessori del gioco abbiano la possibilità di scaricarlo su Xbox 360 prima della chiusura dei server, Minecraft Story Mode è stato nuovamente messo in vendita al prezzo di 99.99 euro a singolo episodio.

This process of erasing MCSM from existence just gets… sillier? Maybe that’s not the right word but it surreal to see our games listed for $100 per episode as a FIX. pic.twitter.com/Sh79REuRBe — Stauder (@literalpumpkin) June 14, 2019

Ovviamente lo scopo non è vendere i giochi ma solo dare la possibilità ai giocatori Xbox 360 di scaricare il titolo, scoraggiando potenziali nuovi compratori non informati dell’eliminazione dei server. Il canale ufficiale di Minecraft Story Mode, come potete leggere poco sopra, invita infatti a non comprare il titolo.

Una situazione molto strana, ma purtroppo per questioni tecniche non è possibile fare altrimenti. Diteci, siete possessori di Minecraft Story Mode? Lo avete già scaricato? Se volete essere certi di averlo sulla vostra console, avete tempo fino al 25 giugno per eseguire il download: affrettatevi! Dopo tale data, infatti, il gioco sarà nuovamente rimosso e questa volta in modo definitivo.