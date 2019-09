Minecraft: studente ricrea l’apparato digerente e prende il massimo dei voti

Uno studente ha ricreato l'apparato digerente umano tramite Minecraft per un progetto scolastico e ha preso il massimo dei voti. Ecco il video.

Minecraft è un successo, questo lo sappiamo bene, sopratutto dopo aver scoperto che ha raggiunto un nuovo record in termini di utenti giocanti. Il gioco di Microsoft permette di vivere grandi avventure e, in particolar modo, di creare tutto quello che vogliamo: che si tratti di una gigantesca casa sull’albero, di una calcolatrice funzionante o dell’intera Terra di Mezzo (sì, esiste), la passione dei giocatori traspare in ogni cubetto posizionato. Tutto può essere creato, anche un modello funzionante dell’apparato digerente.

Uno studente, dovendo svolgere un progetto scientifico, ha deciso di farlo tramite Minecraft. Conosciuto con il nome di Yonda89, l’utente ha mostrato il lavoro su Reddit, come potete vedere qui sotto. Ha spiegato che il progetto poteva essere svolto con un modello reale o uno digitale e, anche per convenienza, ha deciso di farlo tramite Minecraft Pocket Edition.

La realizzazione del progetto ha richiesto in totale 30 ore di lavoro. Questo modello gli ha fatto ottenere il voto massimo. Ancora una volta i videogame si dimostrano strumenti utili per l’educazione.

Diteci, voi cosa ne pensate di quanto realizzato dall’utente? Vi siete mai messi alla prova con un progetto di Minecraft molto complesso?