Minecraft: team offre lavoro, molti dei candidati sono bambini

C’è un detto che dice “fai quello che ami e non lavorerai un solo giorno della tua vita”. Ora, siamo tutti d’accordo che potrebbe essere una sciocchezza ma sicuramente in tutto questo c’è un fondo di verità. Molti videogiocatori avranno pensato nella propria esistenza di volersi avvicinare in questo campo e vedere plasmare le proprie idee in qualcosa di concreto, sarebbe tutto molto bello. WhatShed, una compagnia che si occupa di giardinaggio, ha recentemente offerto un lavoro in Minecraft.

Ovviamente non sorprende che un lavoro così attiri molte persone, specialmente in un periodo dove le occupazioni scarseggiano a causa della grossa crisi economica. Se siete quindi quei giocatori che giocano regolarmente a Minecraft e volete occuparvi del paesaggio, una delle peculiarità del titolo, potrebbe essere l’offerta che fa per voi. Abbiamo visto come il sandbox sia stato, e lo è tutt’ora, una valvola di sfogo per la creazione di opere mastodontiche.

Fare il paesaggista in Minecraft potrebbe essere un lavoro anche ben pagato, dando dei feedback e suggerimenti ai vari clienti. Ma in tutto questo qual è il problema? Secondo la società, stanno ricevendo nelle ultime settimana una quantità enorme di richieste ma da dei bambini. “Ho 12 anni, potrei lavorare nel weekend” ha detto Nick. “Gioco a Minecraft ogni giorno da quando avevo 7 anni, ora ne ho 10” ha scritto invece Emma.

Questi sono solo alcuni dei tanti messaggi che la compagnia ha recentemente ricevuto. È comunque carino vedere come questa “leva” si metta già in gioco, ma rimane incredibile come una offerta di lavoro abbia attirato quasi solo dei ragazzini. C’è da considerare che Minecraft è giocato principalmente da loro ed è per questo che vengono attirati in massa. Insomma, vedremo se WhatShed riesca a trovare un candidato adulto, o al massimo potrebbe tenere in coda questi aspiranti paesaggisti.