Minecraft: fan ricrea… Emma Watson! Clamoroso, vero?

Ancora una volta la creatività degli utenti di Minecraft ha lasciato il segno. Il gioco di casa Mojang, oltre ad aver avuto diverse iterazioni ed essere uno dei titoli di punta nel mondo dei videogiochi è sicuramente in grado di regalare libertà artistica all’interno del gioco. Dal Colosseo alla Torre Eiffel, da film a serie tv sono molteplici le opere create grazie ai materiali presenti all’interno del titolo.

Oggi non andiamo a vedere un’opera architettonica o uno scenario ispirato a film o serie TV ma un vero e proprio ritratto. Il ritratto di Emma Watson, che tutti conoscono per aver vestito i panni del personaggio di Hermione nella saga cinematografica di Harry Potter. Il quadro è stato realizzato da toestitoes, che ne ha pubblicato il risultato su Reddit tramite un breve ma interessantimo video. Il filmato, tra l’altro, ricostruisce l’intero svolgimento della creazione: dalla discussione su Discord, al lancio di questa particolare sfida.

Per “dipingere” Emma Watson in Minecraft sono servizi circa 42.000 materiali differenti. Tra blocchi di sabbia, tappeti arancioni, rossi e bianchi, assi di quercia e ciottoli, il lavoro dietro questa opera è decisamente immenso. Il risultato finale è decisamente bellissimo e ci lascia, ancora una volta, stupefatti dalla possibilità di poter realizzare praticamente ciò che si vuole all’interno del gioco Mojang. A patto, ovviamente, di avere una profonda conoscenza del gioco e dei materiali, oltre che delle meccaniche di gameplay.

Opere di questo genere in Minecraft non sono ovviamente un caso. Come abbiamo accennato poco sopra, infatti, il titolo di casa Mojang è in grado di offrire una libertà incredibile al giocatore, facendolo praticamente sentire libero senza pressioni in genere. Non ci resta dunque che sperare che nel prossimo futuro anche altri talentuosi giocatori con un’ottima inclinazione artistica si lancino in altri ambiziosi progetti per poter ammirare ulteriori opere d’arte digitali.